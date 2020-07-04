Ordu'da kadınlar plajında yeni tedbirler uygulanıyor - Son Dakika

Ordu'da kadınlar plajında yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında bir dizi tedbir alındı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 15 Haziran'dan itibaren hizmet vermeye başlayan Perşembe Kadınlar Plajı'nda vatandaşların sorunsuz bir deniz sezonu geçirmesi için tedbir alındı.

İşletmesi belediyenin iştiraki ORBEL AŞ'ye ait olan plaj, sosyal mesafe kurallarına göre yeniden düzenlendi. Personelin maske kullandığı, içeriye de maskesiz girmenin yasak olduğu plajda şezlonglar 1,5 metre mesafe kuralına göre yerleştirildi.

Yoğun ilgi gören plajda oturma bankları, şezlonglar, çocuk oyun alanları, cankurtaran kulesi gibi başlıca alanlar dezenfekte edildi.

Pandemi nedeniyle bu yıl alınan tedbirler kapsamında kadınlar plajı 10.30-17.30 saatleri arasında hizmet veriyor.

Giriş ücretinin kişi başı 3 lira olduğu plajdan 0-10 yaş arası çocuklar da ücretsiz faydalanabiliyor.