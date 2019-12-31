Ordu'da kadınlara yeni proje - Son Dakika
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Ordu'da kadınlara yeni proje

6 saat önce

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kadınları daha çok üretime ve istihdama yönlendirmek için yakında yeni bir projeyi uygulamaya başlayacaklarını açıkladı.

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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kadınları daha çok üretime ve istihdama yönlendirmek için yakında yeni bir projeyi uygulamaya başlayacaklarını açıkladı.


Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının (DOKA) 122. Yönetim Kurulu Toplantısına katılan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, toplantıda Ordu ili için 3 yeni karar alındığını belirtti. Bu kararlardan en önemlisinin kadınların üretim ve istihdama yönelik proje olduğunu vurgulayan Güler, "Toplantıda 'Çalışan Ordu'nun Üreten Kadınları' projemiz kabul edildi. Çikolata Park alanında uygulamaya koyacağımız ve 1.5 milyon liralık proje ile kadınlarımızı daha çok üretime ve istihdama yönlendirmek, yöresel ürünlerimizi e-ticaret ile tüm dünya ile buluşturmak olacak" dedi.


Güler, kadınlara yönelik daha önce arı sütü eğitimi verdiklerini ve bu eğitim sonucunda arı sütü üretimine yönelen kadınların aylık 4-5 bin lira kazan elde etmeye başladıklarına dikkat çekti. Ayrıca ev usulü yöresel organik ürünlerin satışı ve pazarlanması için her türlü kolaylığı gösterdiklerini belirten Güler, bunun sonucunda kadınların aile ekonomisine önemli katkı sağladıklarını kaydetti.


Güler ayrıca önemli ithalat kalemi ürünlerinden birisi olan aktif karbon için önemli bir adım atarak fizibilite çalışmalarına başlayacaklarını da belirtti.


Güler, Karaağaç mahallesi sınırları içerisinde yer alan Organize Sanayi Bölgesindeki sorunları çözdüklerini belirterek, "Buranın kaynağını kendi imkanlarımız ile oluşturduk. 'Ordu'da sanayi için yer yok' bahanesini artık gidermiş oluyoruz" diye konuştu. - ORDU

Mehmet Hilmi Güler, Doğu Karadeniz, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:37 Kaynak: İHA
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