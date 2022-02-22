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Ordu'da hazır giyim uygulamaları merkezi açıldı - Son Dakika

Ordu'da hazır giyim uygulamaları merkezi açıldı

22.02.2022 11:48
Ordu'da hazır giyim uygulamaları merkezi açıldı

Altınordu Belediyesince şehrin tekstil piyasasının nitelikli iş gücü ihtiyacını temin etmesi, kadınları ve gençleri meslek sahibi yapması hedeflenen hazır giyim uygulamaları merkezi açıldı.

Altınordu Belediyesince şehrin tekstil piyasasının nitelikli iş gücü ihtiyacını temin etmesi, kadınları ve gençleri meslek sahibi yapması hedeflenen hazır giyim uygulamaları merkezi açıldı.

Dikiş makinesi operatörü yetiştirilecek merkezde kursiyerlere düz dikiş, overlok, reçme, ilik-düğme, ponteriz, zigzag, ütüleme, kesim, tekstil yüzeyleri, kalıplar, malzeme kontrolü ve çeşitli dikim yöntemleri alanlarında eğitim verilecek. 40 kursiyerle başlanan eğitimler üçer aylık 6 dönem halinde devam edecek.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Karacaömer Mahallesi'ndeki merkezin açılışında, ilk günden itibaren Altınordu için üreten, kendi kendine yeten bir şehir inşası gayesiyle çalıştıklarını söyledi.

Bu anlamda istihdam politikalarıyla insanı kendi şehrinde iş üretir hale getirerek, Altınordu'yu bölgenin marka şehri haline getirmek en büyük hedeflerinden biri olduğunu vurgulayan Tören, "Göç veren değil, üretimiyle güç veren bir şehir" hedefiyle çalıştıklarını aktardı.

Tekstil Park Projesiyle ilgili çalışmaları da son aşamaya getirdiklerini, burada ihtiyaç duyulan insan kaynağını yetiştirecek kurumların da altyapısını oluşturduklarını anlatan Tören, "Bakanlıklarımız ile müştereken yürüttüğümüz proje sonrasında yaklaşık 15 ay içerisinde bu şehirde 1500 insanımıza iş imkanı sunacağız. Ben buna, 'üretim ve istihdam odaklı yerel kalkınma modeli' diyorum. İnşallah bu söylediklerimiz gerçekleştiğinde bu şehrin göç olgusunu yenebileceğimiz, hatta tersine iş gücü göçüne de çevirebileceğimiz yeni bir dönemin başlangıcına hep birlikte şahitlik edeceğiz." diye konuştu.

Tören, açılışını gerçekleştirdikleri bu projenin merkezinde kadın olduğuna işaret ederek, "Biz biliyoruz ki kadın hayatın her alanında olmak zorunda. Kadın sosyal yaşamda güçlenirse üretirse tersine göçü başlatabilecek bir etki, bir sinerji yaratacağına inanıyoruz. Ordu tekstil piyasasının nitelikli iş gücü ihtiyacını temin edecek olan hazır giyim uygulamaları merkezimizin Altınordu'muza, Ordu'muza hayırlı olmasını ve hayırlı kazanç kapıları açmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, MHP İl Başkanı Naci Şanlıtürk, AK Parti Altınordu İlçe Başkanı Selman Altaş, mahalle muhtarları ve vatandaşların da katıldığı programda, hazır giyim uygulamaları merkezi hizmete açıldı.

Ordu'da hazır giyim uygulamaları merkezi açıldı
Ordu'da hazır giyim uygulamaları merkezi açıldı
Ordu'da hazır giyim uygulamaları merkezi açıldı
Ordu'da hazır giyim uygulamaları merkezi açıldı

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Hazır Giyim, Altınordu, İstihdam, Ordu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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