Ordu'da kafası demir kapıya sıkışan köpek yavrusu kurtarıldı - Son Dakika
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Ordu'da kafası demir kapıya sıkışan köpek yavrusu kurtarıldı

08.03.2022 11:43
Ordu'da kafası demir kapıya sıkışan köpek yavrusu kurtarıldı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bahçe kapısına sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bahçe kapısına sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Dolunay Mahallesi'nde, bir köpek yavrusunun başının demir bahçe kapısına sıkıştığını fark eden vatandaşlar, durumu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köpek yavrusunu sıkıştığı yerden kurtardı.

Sahipsiz olduğu öğrenilen köpeğe çevredekiler yemek ve su verdi.

Sağlık durumu iyi olan köpek daha sonra bölgede serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu'da kafası demir kapıya sıkışan köpek yavrusu kurtarıldı - Son Dakika


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