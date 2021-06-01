Üye Girişi
Kafes balıkçılığından yılın ilk 6 ayında 110 milyon lira gelir elde edilmesi hedefleniyor - Son Dakika

Kafes balıkçılığından yılın ilk 6 ayında 110 milyon lira gelir elde edilmesi hedefleniyor

01.06.2021 12:36

Ordu'da işletme sayısı her geçen yıl artan kafes balıkçılığından bu yılın ilk 6 ayında 110 milyon lira gelir elde edilmesi bekleniyor.

Ordu'da işletme sayısı her geçen yıl artan kafes balıkçılığından bu yılın ilk 6 ayında 110 milyon lira gelir elde edilmesi bekleniyor.

Kentte 22 yıl önce deneme amacıyla başlanan kafes balıkçılığında alınan olumlu sonuçların ardından üretim her geçen yıl arttı.

Altınordu ve Perşembe ilçelerinde denizin yaklaşık 500 metre açıklarında kurulan kafeslerde üretilen somon, yurt içi satışının yanı sıra Rusya ve Japonya'ya da ihraç ediliyor, levrek de ülke içinde satışa sunuluyor.

Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilin 121 kilometre sahil şeridine sahip olduğunu belirterek, kentin balıkçılık açısından yüksek potansiyeli bulunduğunu söyledi. İl genelinde balıkçılığın oldukça yaygın olduğuna işaret eden Yılmaz, bu sektörden binlerce ailenin geçimini sağladığını aktardı.

Kentte son yıllarda kafes balıkçılığının da yaygınlaştığı bilgisini veren Yılmaz, şu anda profesyonel anlamda 7 işletmede somon ve levrek üretimi yapıldığını dile getirdi. Yılmaz, bu kafeslerde 5-6 yıl önce 1400 ton olan üretim kapasitesinin bugün 4 bin 850 tona yükseldiğini kaydetti.

Kafeslerde özellikle Türk somonu üretiminin arttığını söyleyen Yılmaz, Rusya ve Japonya'ya da ihraç edilen balığın üretiminin deniz suyunun ısınmasıyla 15 Haziran'da bu dönem için tamamlanacağını bildirdi.

Yılmaz, Türk somonu ve levrek üretiminin geçen yıl kent ekonomisine 80 milyon lira girdi sağladığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Biz bu yılın ilk 6 ayında kafes balıkçılığından ilimiz ekonomisine 110 milyon lira katkı sunmasını bekliyoruz. Böylece hem üretimde hem de ekonomik anlamda ilk 6 ayımızda geçen yılın çok üzerine çıkmış olacağız. Bu 6 ayında sonunda ise toplamda 4 bin ton balık üretimi bekliyoruz. Bu üretim yıl sonu itibarıyla daha da yukarılara çıkacaktır."

Kafes balıkçığından üretilen balık miktarının bundan sonraki yıllarda da artmasını beklediklerini dile getiren Yılmaz, "Özellikle Japonya ve Rusya'ya yapılan ihracatla birlikte üretimimiz sürekli artmakta." diye konuştu.

Türk somonun faydalarına da değinen Yılmaz, gökkuşağı alabalığı cinsi olan Türk somonunun protein yönünden oldukça zengin olduğunu belirterek, beslenme için önemini vurguladı.

Yılmaz, kafes balıkçılığında çevre dostu üretim tekniklerinin kullanıldığını ifade ederek, bu konuya bakanlıklarının da çok dikkat ettiğini ve önemsediğini dile getirdi.

Kafes balıkçılığından yılın ilk 6 ayında 110 milyon lira gelir elde edilmesi hedefleniyor
Kafes balıkçılığından yılın ilk 6 ayında 110 milyon lira gelir elde edilmesi hedefleniyor
Kafes balıkçılığından yılın ilk 6 ayında 110 milyon lira gelir elde edilmesi hedefleniyor
Kafes balıkçılığından yılın ilk 6 ayında 110 milyon lira gelir elde edilmesi hedefleniyor
Kafes balıkçılığından yılın ilk 6 ayında 110 milyon lira gelir elde edilmesi hedefleniyor
Kafes balıkçılığından yılın ilk 6 ayında 110 milyon lira gelir elde edilmesi hedefleniyor
Kafes balıkçılığından yılın ilk 6 ayında 110 milyon lira gelir elde edilmesi hedefleniyor
Kafes balıkçılığından yılın ilk 6 ayında 110 milyon lira gelir elde edilmesi hedefleniyor
Kafes balıkçılığından yılın ilk 6 ayında 110 milyon lira gelir elde edilmesi hedefleniyor

Japonya, Rusya, Türk, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kafes balıkçılığından yılın ilk 6 ayında 110 milyon lira gelir elde edilmesi hedefleniyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan hükümete çağrı: Sedat Peker'in iddiaları mutlaka araştırılmalı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan hükümete çağrı: Sedat Peker'in iddiaları mutlaka araştırılmalı Sabun ticaretine başlayan Meltem Miraloğlu, eşinin üzerinden şirket kuruyor Sabun ticaretine başlayan Meltem Miraloğlu, eşinin üzerinden şirket kuruyor Çamlıca Kulesi ziyaretçilerine kapılarını açtı! Tam giriş 60, indirimli 30 TL Çamlıca Kulesi ziyaretçilerine kapılarını açtı! Tam giriş 60, indirimli 30 TL Gülsim Ali İlhan'ın kendisinden 22 yaş büyük oyuncu Durul Bazan ile aşk yaşadığı belgelendi Gülsim Ali İlhan'ın kendisinden 22 yaş büyük oyuncu Durul Bazan ile aşk yaşadığı belgelendi Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir Katil kocanın şeytani planını savcı ortaya çıkardı! Çarşafla boğup kepçeyle gömmüştü Katil kocanın şeytani planını savcı ortaya çıkardı! Çarşafla boğup kepçeyle gömmüştü Minibüste maske takmadığı için ceza yiyen kadın, deliye dönüp makbuzu yırttı Minibüste maske takmadığı için ceza yiyen kadın, deliye dönüp makbuzu yırttı Son Dakika! Bahçeli, Ayasofya Camii'nde Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen imama sert tepki gösterdi: Provakasyondur, iyi araştırılmalı Son Dakika! Bahçeli, Ayasofya Camii'nde Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen imama sert tepki gösterdi: Provakasyondur, iyi araştırılmalı

Son Dakika Haberleri
13:13 İşkenceci kocasını öldürmüştü! Melek İpek, yaralarını çiftlik evinde sarıyor
12:31 Çin'de kuş gribinin H10N3 türüne ilk defa bir insanda rastlandı
12:17 Marketteki fare, kasap reyonundaki etleri yedi! Mide bulandıran anlar saniye saniye görüntülendi
12:09 Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir
12:08 Marketteki tartışmada önce "Karını da seni de alırım" dedi, sonra 3 jandarmayı yaraladı
11:56 Katil kocanın şeytani planını savcı ortaya çıkardı! Çarşafla boğup kepçeyle gömmüştü
11:55 Tuba Büyüküstün, bot ve ceketle sahile indi! Güzel oyuncu poz vermek için şekilden şekle girdi
11:36 Genç kadın, evde çıplak şekilde ve başından vurulmuş halde bulundu
11:28 "Sedat Peker, MOSSAD'ın avucunda" diyen Doğu Perinçek'e, Peker'den cevap gecikmedi
11:20 Son Dakika! Bahçeli, Ayasofya Camii'nde Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen imama sert tepki gösterdi: Provakasyondur, iyi araştırılmalı
Kız arkadaşının uçuşunu engellemek için bomba ihbarında bulunmuş Kız arkadaşının uçuşunu engellemek için bomba ihbarında bulunmuş         
13:45
Esnafa 6 ayı geri ödemesiz 200 bin liraya kadar verilecek Nefes Kredisi'nde başvurular başladı Esnafa 6 ayı geri ödemesiz 200 bin liraya kadar verilecek Nefes Kredisi'nde başvurular başladı         
13:29
İşkenceci kocasını öldürmüştü! Melek İpek, yaralarını çiftlik evinde sarıyor İşkenceci kocasını öldürmüştü! Melek İpek, yaralarını çiftlik evinde sarıyor         
13:14
Kaza mı intihar mı? Apartmanın 5. katından düşen adam öldü Kaza mı intihar mı? Apartmanın 5. katından düşen adam öldü         
12:21
Marketteki fare, kasap reyonundaki etleri yedi! Mide bulandıran anlar saniye saniye görüntülendi Marketteki fare, kasap reyonundaki etleri yedi! Mide bulandıran anlar saniye saniye görüntülendi         
12:17
Marketteki tartışmada önce Marketteki tartışmada önce "Karını da seni de alırım" dedi, sonra 3 jandarmayı yaraladı         
12:09
Tuba Büyüküstün, bot ve ceketle sahile indi! Güzel oyuncu poz vermek için şekilden şekle girdi Tuba Büyüküstün, bot ve ceketle sahile indi! Güzel oyuncu poz vermek için şekilden şekle girdi         
11:55
"Sedat Peker, MOSSAD'ın avucunda" diyen Doğu Perinçek'e, Peker'den cevap gecikmedi         
11:29
Seda Sayan, estetiklerle bambaşka birine döndü! Son halini görenler tepki gösterdi Seda Sayan, estetiklerle bambaşka birine döndü! Son halini görenler tepki gösterdi         
11:18
Ünlüler, normalleşme kararlarının ardından isyan etti: Perişanız Ünlüler, normalleşme kararlarının ardından isyan etti: Perişanız         
10:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yönetimine Sedat Peker talimatı verdi: Ciddiye almayın, önemsemeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yönetimine Sedat Peker talimatı verdi: Ciddiye almayın, önemsemeyin         
09:39
Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı         
09:37
Kanada'da yatılı kilise okullarında 1000'den fazla çocuğun cansız bedeni bulundu! İstismar edip, tıbbi deney yapmışlar Kanada'da yatılı kilise okullarında 1000'den fazla çocuğun cansız bedeni bulundu! İstismar edip, tıbbi deney yapmışlar         
09:30
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, normalleşme dönemiyle ilgili genelge yayınladı! İşte 9 maddede yeni dönemin ayrıntıları Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, normalleşme dönemiyle ilgili genelge yayınladı! İşte 9 maddede yeni dönemin ayrıntıları         
09:28
Cinsel birliktelik yaşadığı kadına silahını ve cüzdanını kaptırdı! O polis, dehşet saçtı Cinsel birliktelik yaşadığı kadına silahını ve cüzdanını kaptırdı! O polis, dehşet saçtı         
09:22
Normalleşme sürecinde kapsam dışı olan 8 işletme açılmayacak Normalleşme sürecinde kapsam dışı olan 8 işletme açılmayacak         
09:17
93 kilo veren Pelin Öztekin'den havuzda bikinili paylaşım 93 kilo veren Pelin Öztekin'den havuzda bikinili paylaşım         
01:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2021 14:17:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kafes balıkçılığından yılın ilk 6 ayında 110 milyon lira gelir elde edilmesi hedefleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement