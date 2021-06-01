Kafes balıkçılığından yılın ilk 6 ayında 110 milyon lira gelir elde edilmesi hedefleniyor

Ordu'da işletme sayısı her geçen yıl artan kafes balıkçılığından bu yılın ilk 6 ayında 110 milyon lira gelir elde edilmesi bekleniyor.

Kentte 22 yıl önce deneme amacıyla başlanan kafes balıkçılığında alınan olumlu sonuçların ardından üretim her geçen yıl arttı.

Altınordu ve Perşembe ilçelerinde denizin yaklaşık 500 metre açıklarında kurulan kafeslerde üretilen somon, yurt içi satışının yanı sıra Rusya ve Japonya'ya da ihraç ediliyor, levrek de ülke içinde satışa sunuluyor.

Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilin 121 kilometre sahil şeridine sahip olduğunu belirterek, kentin balıkçılık açısından yüksek potansiyeli bulunduğunu söyledi. İl genelinde balıkçılığın oldukça yaygın olduğuna işaret eden Yılmaz, bu sektörden binlerce ailenin geçimini sağladığını aktardı.

Kentte son yıllarda kafes balıkçılığının da yaygınlaştığı bilgisini veren Yılmaz, şu anda profesyonel anlamda 7 işletmede somon ve levrek üretimi yapıldığını dile getirdi. Yılmaz, bu kafeslerde 5-6 yıl önce 1400 ton olan üretim kapasitesinin bugün 4 bin 850 tona yükseldiğini kaydetti.

Kafeslerde özellikle Türk somonu üretiminin arttığını söyleyen Yılmaz, Rusya ve Japonya'ya da ihraç edilen balığın üretiminin deniz suyunun ısınmasıyla 15 Haziran'da bu dönem için tamamlanacağını bildirdi.

Yılmaz, Türk somonu ve levrek üretiminin geçen yıl kent ekonomisine 80 milyon lira girdi sağladığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Biz bu yılın ilk 6 ayında kafes balıkçılığından ilimiz ekonomisine 110 milyon lira katkı sunmasını bekliyoruz. Böylece hem üretimde hem de ekonomik anlamda ilk 6 ayımızda geçen yılın çok üzerine çıkmış olacağız. Bu 6 ayında sonunda ise toplamda 4 bin ton balık üretimi bekliyoruz. Bu üretim yıl sonu itibarıyla daha da yukarılara çıkacaktır."

Kafes balıkçığından üretilen balık miktarının bundan sonraki yıllarda da artmasını beklediklerini dile getiren Yılmaz, "Özellikle Japonya ve Rusya'ya yapılan ihracatla birlikte üretimimiz sürekli artmakta." diye konuştu.

Türk somonun faydalarına da değinen Yılmaz, gökkuşağı alabalığı cinsi olan Türk somonunun protein yönünden oldukça zengin olduğunu belirterek, beslenme için önemini vurguladı.

Yılmaz, kafes balıkçılığında çevre dostu üretim tekniklerinin kullanıldığını ifade ederek, bu konuya bakanlıklarının da çok dikkat ettiğini ve önemsediğini dile getirdi.