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Ordu'da kalbinden bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç...
6 saat önce
Ordu'da kalbinden bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç (34) çıkarıldığı adliyede mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:09 Kaynak: İHA
Ordu'da kalbinden bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç (34) çıkarıldığı adliyede mahkemece tutuklandı. - ORDU
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