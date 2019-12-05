Son Dakika Haberleri: Ordu'da kalbinden bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç...
Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da kalbinden bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç... - Son Dakika

Ordu'da kalbinden bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç...

6 saat önce

Ordu'da kalbinden bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç (34) çıkarıldığı adliyede mahkemece tutuklandı.

Ordu'da kalbinden bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç..., System.String[]

Ordu'da kalbinden bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç (34) çıkarıldığı adliyede mahkemece tutuklandı. - ORDU

Ceren Özdemir, Ordu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:09 Kaynak: İHA
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