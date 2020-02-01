Ordu'da kaldırıma çarpan otomobil, sahile uçtu: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu'da kaldırıma çarpan otomobil, sahile uçtu: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Ordu'da kaldırıma çarpan otomobil, sahile uçtu: 2 ölü, 2 yaralı

14 dakika önce

ORDU'nun Ünye ilçesinde, kaldırıma çarpıp, takla atarak deniz kenarına uçan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Ordu'da kaldırıma çarpan otomobil, sahile uçtu: 2 ölü, 2 yaralı, System.String[]

ORDU'nun Ünye ilçesinde, kaldırıma çarpıp, takla atarak deniz kenarına uçan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Ünye Devlet Sahil Yolu İlçe Jandarma Komutanlığı mevkisinde meydana geldi. Ünye yönüne giden Ali Kansu Şen idaresindeki 52 AAK 449 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaldırıma çarptı. Çarpma sonucu savrulan otomobil takla atarak deniz kenarına uçtu. Kazada otomobildeki Ali Kansu Şen olay yerinde, Metehan Zoroğlu ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Araçta bulunan ve ağır yaralanan Sinan Çiloğlu ile Alperen Okçu ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Fevzi Çakmak Mahallesi, Ünye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:15 Kaynak: DHA
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