Ordu'nun Ünye ilçesinde kaldırıma çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gölevi Mahallesi'nde, Canan Kaya yönetimindeki 55 SM 852 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek kaldırıma çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yana devrilen aracın sürücüsü Kaya ile yanındaki Ayla Peker yaralandı.
Çevredekiler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Ordu'da kaldırıma çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika