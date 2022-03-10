Ordu'da kaldırıma çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ordu'da kaldırıma çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

10.03.2022 11:57
Ordu'da kaldırıma çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde kaldırıma çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde kaldırıma çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gölevi Mahallesi'nde, Canan Kaya yönetimindeki 55 SM 852 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek kaldırıma çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yana devrilen aracın sürücüsü Kaya ile yanındaki Ayla Peker yaralandı.

Çevredekiler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

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Ünye'de otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı Ünye'de otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Otomobil, Ünye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu'da kaldırıma çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ordu'da kaldırıma çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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