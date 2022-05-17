Ordu'da kalp krizi geçiren işçi 7. kattan düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Ordu'da kalp krizi geçiren işçi 7. kattan düşerek yaşamını yitirdi

17.05.2022 19:18
Ordu'da kalp krizi geçiren işçi 7. kattan düşerek yaşamını yitirdi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde çalıştığı inşaatın 7. katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde çalıştığı inşaatın 7. katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bucak Mahallesi'nde 11 katlı bir inşaatın 7. katında çalışan Recep Çelik (33) kalp krizi geçirdi. Dengesini kaybederek beton zemine düşen Çelik, ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, Çelik'i Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Recep Çelik, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yapılan otopside, Çelik'in kalp krizi sonrası düştüğü belirlendi.

Recep Çelik'in evli ve 2 çocuk babası olduğu, bir süre önce çalışmak üzere Van'dan Ordu'ya geldiği öğrenildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ordu'da kalp krizi geçiren işçi 7. kattan düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika


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