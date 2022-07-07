Ordu'da kalpazanlar piyasaya sahte para sürerken yakalandı - Son Dakika
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Ordu'da kalpazanlar piyasaya sahte para sürerken yakalandı

07.07.2022 18:54
Ordu'da kalpazanlar piyasaya sahte para sürerken yakalandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde piyasaya sahte para süren 2 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde piyasaya sahte para süren 2 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro ekipleri, Burunucu Mahallesi'nde bir kıraathanede piyasaya sahte para süren ve alışveriş yaparak onlarca kişiyi mağdur eden şüpheli şahsı teknik ve fiziki takibe aldı. Kıraathanede oturan O.G (30), alışveriş adı altında yanındaki kişilere sahte parayı vereceği sırada polis ekipleri baskın yaptı. Yakalanan şüpheli ekipler tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, piyasaya sürmeye çalıştığı paralara ise el konuldu.

Bankamatik kalpazanı yakayı ele verdi

Diğer taraftan Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelen ihbarı değerlendiren Asayiş Büro ekipleri, Hükümet Caddesi üzerinde bir bankanın ATM'sini takibe aldı. Banka ATM'sine sahte para yatırıp gerçek para çeken kalpazanı takibe alan ekipler, şahsı bir süre izledi. Yaklaşık 3 bin liralık banka ATM'sine sahte para sokmaya çalışan O.İ, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.G ve O.İ adliyeye sevk edildi. Kalpazanların sahte paraları ATM üzerinden hesaplara yatırdıkları ve belirli bir süre sonra başka ATM'lerden gerçek para olarak çektikleri öğrenildi. - ORDU

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Ünye, Ordu, ATM, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da kalpazanlar piyasaya sahte para sürerken yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da kalpazanlar piyasaya sahte para sürerken yakalandı - Son Dakika
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