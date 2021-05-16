Ordu'da kameriye çatısından düşen kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Ordu'nun Altınordu ilçesinde onarmak için çıktığı kameriyenin çatısından düşen kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Güzelyalı Mahallesi'ndeki evinin yanında bulunan kameriyenin çatısını onarmak isteyen Sezer İkiz (58), dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düştü.
Yaralanan İkiz, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İkiz'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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