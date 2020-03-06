Ordu'da kamu sağlık tesisleri ruhsatlandırma uygulamaları - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Ordu'da kamu sağlık tesisleri ruhsatlandırma uygulamaları - Son Dakika

Ordu'da kamu sağlık tesisleri ruhsatlandırma uygulamaları

18 dakika önce

Sağlık Bakanlığı koordinesinde, Ordu İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde 'Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma ve Yönetmeliği Uygulamaları' toplantısı gerçekleştirildi.

Ordu'da kamu sağlık tesisleri ruhsatlandırma uygulamaları, System.String[]

Sağlık Bakanlığı koordinesinde, Ordu İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde 'Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma ve Yönetmeliği Uygulamaları' toplantısı gerçekleştirildi.


Ordu İl Sağlık Müdürülüğü ev sahipliğinde Samsun, Amasya, Giresun, Trabzon, Gümüşhane ve Rize İl Sağlık Müdürlüğü'nün yöneticileri ve sağlık tesisleri ruhsatlandırma iş ve işlemlerini yürüten komisyon üyeleri ile birim görevlilerinin yer aldığı toplantıda, 20 Eylül 2019 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren kamu sağlık tesisleri ruhsatlandırma yönetmeliği, kamu sağlık tesislerinin dengeli dağılımı, hizmetin kaliteli ve verimli sunulması için sağlık tesisleri ile bünyesindeki merkez, ünite ve birimlerin ruhsatlandırılması çalışmaları anlatıldı. Toplantıda, Kamu Sağlık Tesisleri Daire Başkanı Ahmet Zengin, yönetmeliğin genel bilgilendirilmesi ile bugüne kadar gelen sorular ve cevaplar konularında, kamu sağlık tesisleri başkanlığında görev yapan yetkililere bilgi aktardı.


Ordu İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu ve çok sayıda yetkilinin katıldığı program, sunum ve soru-cevap eşliğinde devam etti. - ORDU

İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Ordu, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:12 Kaynak: İHA
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