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Ordu'da kamyon bariyere devrildi

6 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesindeki trafik kazasında kamyon, devrildi.

Ordu'da kamyon bariyere devrildi, System.String[]

Ordu'nun Ünye ilçesindeki trafik kazasında kamyon, devrildi.

Alınan bilgiye göre, Erdim Gezer (39) yönetimindeki 34 NRB 82 plakalı kalorifer malzemesi yüklü kamyon, Samsun-Ordu kara yolu Bayramca Tüneli çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere devrildi.

Kazada kamyonda hasar oluştu.

Samsun, Ünye, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:44 Kaynak: AA
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