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Ordu'da kamyon bariyere devrildi

6 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesindeki trafik kazasında kamyon, devrildi.

Ordu'nun Ünye ilçesindeki trafik kazasında kamyon, devrildi.

Alınan bilgiye göre, Erdim Gezer (39) yönetimindeki 34 NRB 82 plakalı kalorifer malzemesi yüklü kamyon, Samsun-Ordu kara yolu Bayramca Tüneli çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere devrildi.

Kazada kamyonda hasar oluştu.

Ordu'da kamyon bariyere devrildi

Samsun, Ünye, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 02:28 Kaynak: AA
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