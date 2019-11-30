Ordu'da kamyon bariyere devrildi

Alınan bilgiye göre, Erdim Gezer (39) yönetimindeki 34 NRB 82 plakalı kalorifer malzemesi yüklü kamyon, Samsun-Ordu kara yolu Bayramca Tüneli çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere devrildi.

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