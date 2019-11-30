Ordu'da kamyon bariyere devrildi
6 saat önce
Ordu'nun Ünye ilçesindeki trafik kazasında kamyon, devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 02:28 Kaynak: AA
Ordu'nun Ünye ilçesindeki trafik kazasında kamyon, devrildi.
Alınan bilgiye göre, Erdim Gezer (39) yönetimindeki 34 NRB 82 plakalı kalorifer malzemesi yüklü kamyon, Samsun-Ordu kara yolu Bayramca Tüneli çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere devrildi.
Kazada kamyonda hasar oluştu.
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