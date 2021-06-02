Kamyon ile tır çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Keş Mahallesi Ünye Devlet Sahil Yolu üzerinde, Oğuzhan Burgucu yöntemindeki 07 FVS 61 plakalı tır ile Avni Çimen idaresindeki 61 ABS 815 plakalı kamyon çarpıştı.
Kazada yaralanan tırdaki Suat Özkan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşım, yaklaşık 2,5 saat tek şeritten kontrollü sağlandıktan sonra normale döndü.
Kaynak: AA
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