Ordu'da Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
25 dakika önce
Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Ordu
'nun Fatsa
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kutsal Akyazı
idaresindeki 52 AAJ 988 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu
Dolunay Mahallesi mevkisinde aynı yönde seyreden Yavuz Başoda'nın kullandığı 34 PL 0938 plakalı kamyonet ile çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki Hakan Yadak, Ayşe ve Burak Başoda yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yaklaşık 20 dakika trafiğe kapanan yol, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:15 Kaynak: AA
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