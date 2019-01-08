Son Dakika Haberleri: Ordu'da Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Ordu'da Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

25 dakika önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Ordu'da Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı, System.String[]
Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kutsal Akyazı idaresindeki 52 AAJ 988 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu Dolunay Mahallesi mevkisinde aynı yönde seyreden Yavuz Başoda'nın kullandığı 34 PL 0938 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Hakan Yadak, Ayşe ve Burak Başoda yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yaklaşık 20 dakika trafiğe kapanan yol, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:15 Kaynak: AA

Fatsa, Ordu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kırmızı Işıkta Durmayan Otomobil Dehşet Saçtı Alkollü Sürücü, 5 Parçaya Ayrılan Araçtan Yara Almadan Kurtuldu

Son Dakika! İşverenlerin Çalışanlar İçin Ödediği İşsizlik Sigortası Payı Yüzde 1'e İndirildi İstanbul'da Kar Yağışı Ne Kadar Sürecek? Meteoroloji Tarih Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 10:40:13. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu'da Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]