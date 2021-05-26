Ordu'da kamyonet park halindeki tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Ağır yaralanan Şahin ise ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kamyonette sıkışan sürücü Şahin ile yanında bulunan Emre Gülaçtı'yı bulunduğu yerden çıkarttı.

Alınan bilgiye göre, Davut Tayip Şahin (20) yönetimindeki 55 AEK 685 plakalı kamyonet, Ünye Çevre Yolu Curi mevkisi Çaybaşı viyadüğü altında, arıza yaptığı için yol kenarına park edilmiş 28 ABC 898 plakalı çimento yüklü tıra arkadan çarptı.

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