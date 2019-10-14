Ordu'da kamyonetiyle gölete düşen kişi öldü
10 dakika önce
Ordu'nun Aybastı ilçesinde kamyonetiyle gölete düşen sürücü öldü.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:34 Kaynak: AA
Ordu'nun Aybastı ilçesinde kamyonetiyle gölete düşen sürücü öldü.
Alınan bilgiye göre, Şaban Erdem (72) yönetimindeki 78 SV 371 plakalı kamyonet Perşembe Yaylası'nda gölete düştü.
Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan Erdem, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Aybastı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Erdem, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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