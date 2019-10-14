Son Dakika Haberleri: Ordu'da kamyonetiyle gölete düşen kişi öldü
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Ordu'da kamyonetiyle gölete düşen kişi öldü

10 dakika önce

Ordu'nun Aybastı ilçesinde kamyonetiyle gölete düşen sürücü öldü.

Ordu'da kamyonetiyle gölete düşen kişi öldü, System.String[]

Ordu'nun Aybastı ilçesinde kamyonetiyle gölete düşen sürücü öldü.

Alınan bilgiye göre, Şaban Erdem (72) yönetimindeki 78 SV 371 plakalı kamyonet Perşembe Yaylası'nda gölete düştü.

Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan Erdem, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Aybastı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Erdem, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aybastı, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:34 Kaynak: AA
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