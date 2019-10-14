Son Dakika Haberleri: Ordu'da kamyonetle gölete düşen kişi hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da kamyonetle gölete düşen kişi hayatını kaybetti

Ordu'da kamyonetle gölete düşen kişi hayatını kaybetti

55 dakika önce

Ordu'nun Aybastı ilçesinde kamyonetiyle gölete düşen sürücü hayatını kaybetti.

Ordu'da kamyonetle gölete düşen kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Ordu'nun Aybastı ilçesinde kamyonetiyle gölete düşen sürücü hayatını kaybetti.


Kaza, Perşembe Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Şaban Erdem (72) idaresindeki 78 SV 371 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak gölete düştü. Çevredeki vatandaşların yardımı ile sudan çıkartılan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Aybastı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.


Sürücü Şaban Erdem, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, olayla ilgili tahkikat sürüyor. - ORDU

Perşembe Yaylası, Şaban Erdem, Aybastı, Ordu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:29 Kaynak: İHA
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