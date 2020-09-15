Ordu'da kamyonla tarım aracı çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, kamyonla tarım aracının çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
İsa A. idaresindeki 52 K 4468 plakalı kamyon, Meşebükü Mahallesi'nde kavşaktan ana yola girmek isteyen Habib Sarıkaya'nın kullandığı "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı ile çarpıştı.
Kazada, tarım aracının sürücüsü Sarıkaya olay yerinde hayatını kaybetti, aynı araçtaki Yasemin ve Ömer Sarıkaya ise yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 19:11 - Kaynak: AA
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