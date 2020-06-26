Ordu'da kano ve yelken sporu tesisi açıldı - Son Dakika

Ordu'da kano ve yelken sporu tesisi açıldı

- Ordu'da kano ve yelken sporu tesisi açıldı Ordu'da deniz sporunu geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla kano ve yelken sporu için yapılan tesislerin açılışı gerçekleştirildi.

- Ordu'da kano ve yelken sporu tesisi açıldı

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ORDU - Ordu'da deniz sporunu geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla kano ve yelken sporu için yapılan tesislerin açılışı gerçekleştirildi. Ayrıca ulusal ve uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapmak amacıyla 1100 metrelik kano ve yelken parkur ve tesisleri için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Altınordu ilçesinde deniz sporlarının geliştirilmesi projesi kapsamında kano ve yelken eğitim tesisinin açılışı gerçekleştirildi. Eğitim tesisinin yanısıra Ordu- Giresun Havalimanı'nın deniz üzerinde bulunan pist ile anakara arasında bulunan alanda ulusal ve uluslararası turnuvaların yapılabileceği kana ve yelken parkurunda son çalışmalar yapılıyor.

"Denizimiz var ama denizde tekne yok"

Açılışta konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Karadeniz'in yelken ve kanolarla renkleneceğini ifade etti. Güler, şöyle konuştu: " Türkiye'nin 3 tarafı denizlerle çevrili olduğu halde biz deniz sporlarına gerekli ağırlığı veremedik. Toprağımızın yarısı kadar denizimiz var, ama denizimizde teknelerimiz yok. Sportif faaliyetler olarak sadece denize girip çıkıyoruz. Bunun dışında başka bir faaliyetimiz yok. Bundan sonra yoğun bir şekilde bu konulara yöneleceğiz. Yeni Barbaroslar bu sporların gölgesinde yetişecek ve Türk, dünya denizlerine yeni sporcular kazandıracağız. Denizlere her konuda hakim olmamız gerekiyor. Denizlerimiz bizleri bekliyor. Ordu-Giresun Havalimanı'nın yapımına karar verildiğinde özellikle alan kenarlarını boş bırakıldı. Bu boş alanlardan bir tanesi şimdi kano ve yelkenler için kullanacağımız bir parkur oluyor. Bizim sadece denizlerimiz yok aynı zamanda yaylalarımızda da kano sporunu yapacağız. Karadeniz inşallah yelken ve kanolarla renkli bir deniz olacak."

"Buradan milli sporcular yetişecek"

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu'yu konuşulan bir şehir yapacaklarını ve Mehmet Hilmi Güler'in tecrübesi ve birikiminden yararlanacaklarını söyledi. Vali Sonel, "Bu birikimi Ordu için birlikte kullandığımız takdirde her alanda biz daha da ileriye gideceğiz. Sporun içinden gelen bir insanım. Bu sporların gelişmesi, denizlerin ve yaylaların spor için kullanılması, istihdama katkısı, milli sporcular yetiştirilmesi ve bayraklarımızın uluslararası müsabakalarda göndere çekilmesi bizi mutlu edecek. Bu projenin başta gençlerimiz ve çocuklarımız olmak üzere tüm Ordu'ya hayırlı olmasını diliyorum. Projede emeği gecen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kano sporunun Türkiye'de çok daha iyi yerlere geleceğini söyleyen Kano Federasyonu Genel Sekreteri Emre Meşe, "Bu projeyi burada görmek bizleri mutlu etti. İnşallah çok daha güzel günler bizleri bekliyor. Burada çok büyük bir emek var. Kano sporunun Türkiye'de çok daha iyi yerlere gelmesini sağlayacağız. Tüm kano camiası adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Uluslararası turnuvalar yapılacak

Kurulan tesisin uluslararası spor müsabakalarına ev sahipliği yapabilecek bir alt yapıya sahip olduğunu dile getiren Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Ordu'nun yelken turizmi için paha biçilemez koyları ve körfezleri olduğunu belirtti. Akdurak, "Sayın Hilmi Güler'in dokunuşuyla bu tesis uluslararası spor müsabakalarına ev sahipliği yapabilecek bir alt yapıyla Ordu'ya kazandırılıyor" ifadelerini kullandı.

Mehmet Hilmi Güler, Türkiye, Ordu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 20:29 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ordu'da kano ve yelken sporu tesisi açıldı - Son Dakika Spor
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