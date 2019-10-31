Ordu'da kano yarış parkuru

Ordu'da yapılması planlanan kano yarış parkuru ile kentin su sporlarında cazibe merkezi haline gelmesi amaçlanıyor.

Büyükşehir Belediyesince, Gülyalı ilçesindeki Ordu- Giresun Havalimanı yanında bin 100 metre uzunluğunda kano yarış parkuru yapılması planlanıyor.

Denizi, gölleri, menderesleri ve eşsiz kanyonları ile su sporları açısından önemli bir potansiyele sahip Ordu'da hayata geçirilecek bu çalışmayla su sporlarında cazibe merkezi haline gelinmesi hedefleniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu çalışmayla Ordu'nun kano sporuyla daha da renkli hale getirileceğini belirtti.

Ordu'yu kano sporunda uluslararası yarışların yapılabildiği bir düzeye kavuşturmayı amaçladıklarını vurgulayan Güler, "Bu kapsamda kano federasyonu ile gerekli görüşmeler yapılmış, federasyon havalimanının yanındaki alanda gerekli ölçümleri yapmıştı. Yapılan ölçümler istediğimiz gibi çıktı." ifadelerini kullandı.

Güler, kendilerine düşen görevin, söz verdikleri gibi kente uluslararası düzeydeki kano yarış parkurunu kazandırmak olduğunu aktardı.

Parkurun özellikleri hakkında bilgi veren Güler, şunları kaydetti:

"Bin 100 metre uzunluğundaki Kano Yarış Parkuru Projesi kapsamında toplamda 350 kişilik 4 adet tribün, bir adet protokol locası, 4 adet bitiş ve başlangıç kulesi, 6 adet portatif yüzer iskele, 100 araçlık izleyici otopark alanı, 20 araçlık sporcu römork otopark alanı, 300 metrekare kayıkhane, 400 metrekare satış ve tanıtım alanı, Bin 142 metre araç ve bisiklet yolu, dere çıkışı üstüne bir geçiş köprüsü hayata geçirilecek."