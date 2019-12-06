Son Dakika Haberleri: Ordu'da kar güzelliği
Son Dakika Güncel Ordu'da kar güzelliği - Son Dakika

Ordu'da kar güzelliği

6 saat önce

Doğal güzellikleriyle adından sıkça söz ettiren Ordu'nun Kabadüz ilçesinde kar yağışı yerini güneşli havaya bıraktı.

Ordu'da kar güzelliği, System.String[]

Doğal güzellikleriyle adından sıkça söz ettiren Ordu'nun Kabadüz ilçesinde kar yağışı yerini güneşli havaya bıraktı.


İlçenin yüksek ve orta kesiminde etkili olan kar yağışıyla kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. Kar yağışı sonrası 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Yaylada gece saatlerinde eksi 10 dereceye kadar düşen ısı nedeniyle buzlama oluşan kara yolunda ekipler tuzlama çalışması yaptı. - ORDU

Kabadüz, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Ceren'in katili Şırnak Cezaevine gideceğini öğrenince tepki gösterdi, araç Van'a yönlendirildi
Ceren'in katilinin 14 yıl önce bıçakladığı çocuk konuştu: Haberi duyunca gözyaşı döktüm Ceren Özdemir'in ismi Beyoğlu'nda parka verildi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceren Özdemir'in anne ve babasını aradı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 18:36:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu'da kar güzelliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]