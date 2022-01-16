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Ordu'da kar güzelliği: Boztepe beyaz gelinliğini giydi - Son Dakika

Ordu'da kar güzelliği: Boztepe beyaz gelinliğini giydi

16.01.2022 17:43

Ordu'da kar güzelliği: Boztepe beyaz gelinliğini giydi Şehrin seyir terası Boztepe'ye kar yağışı sonrası insanlar akın etti Ordu'nun yüksek kesimli ilçelerinde kar yağışı etkili olurken, 530 metre yüksekliğindeki Boztepe'ye çıkan vatandaşlar ise karın keyfini çıkardı.

Ordu'da kar güzelliği: Boztepe beyaz gelinliğini giydi

Şehrin seyir terası Boztepe'ye kar yağışı sonrası insanlar akın etti

ORDU - Ordu'nun yüksek kesimli ilçelerinde kar yağışı etkili olurken, 530 metre yüksekliğindeki Boztepe'ye çıkan vatandaşlar ise karın keyfini çıkardı.

Ordu'da, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonucu 530 metre yüksekliğindeki Boztepe beyazlara büründü. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu Boztepe'ye vatandaşlar fotoğraf çektirirken, bazı vatandaşlar ise poşetler ile karda kaymayı ihmal etmedi. Öğlen saatlerinde kar yağışının etkisini arttırması ile Boztepe'de insan yoğunluğu daha da çok artarken, hafta sonu olması nedeniyle de çocuklar karın keyfini doyasıya eğlenerek çıkarttı.

Kentin şehir terası olan Boztepe'ye çıktıklarını ve eğlendiklerini belirten Selahattin Beşer, "Arkadaşlarımız ile beraber buraya geldik ve kar üzerinde kayıyoruz. Manzaranın da tadına varıyoruz. Bu sefer epey güzel kar yağdı, bu kadar beklemiyorduk. Bizim için de güzel oldu" dedi.

Burak Türkeri isimli vatandaş da güzel vakit geçirmek için Boztepe'ye çıktıklarını ifade ederek, "Burası zaten kentin seyir terası, Ordu'nun da gözdesi. Her kar yağışında insanlar buraya çıkıyor. yaylalara çıkana kadar burayı gelmeye tercih ediyoruz. gece saatlerinde dahi buralar dolu oluyor" şeklinde konuştu.

Durmuş Akşahin ise hafta sonu tatilini değerlendirmek ve kar yağışı ile eğlenmek için Boztepe'ye çıktıklarını ifade ederek, "Çocuklarla beraber çıktık, onlar için de güzel bir gün oldu. çocuklar kar üzerinde kayıyor, zaten çok soğuk da yok, insanlar da gelebilir" diye konuştu.

Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediye ekipleri, sürekli olarak yollarda kar temizliği ve tuzlanama çalışmalarını sürdürürken, ekipler ise bölgede hazır bekliyor.

Ordu'da kar güzelliği: Boztepe beyaz gelinliğini giydi
Ordu'da kar güzelliği: Boztepe beyaz gelinliğini giydi
Ordu'da kar güzelliği: Boztepe beyaz gelinliğini giydi

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Boztepe, Ordu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ordu'da kar güzelliği: Boztepe beyaz gelinliğini giydi - Son Dakika


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