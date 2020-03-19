Ordu'da kar, hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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Ordu'da kar, hayatı olumsuz etkiliyor

6 saat önce

ORDU'da, mart ayında yoğun kar yağışı etkili olurken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı, 40 santimetreye ulaştı.

Ordu'da kar, hayatı olumsuz etkiliyor, System.String[]

ORDU'da, mart ayında yoğun kar yağışı etkili olurken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı, 40 santimetreye ulaştı. Kapanan yolların açılması için çalışma başlatıldı.

Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı köy ve mahalle yolları, ulaşıma kapandı. Ekipler, kapanan yolların yeniden açılması için çalışma başlattı. Kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı yüksek kesimlerde bazı mahallelerde su, elektrik ve telefon hatlarında arıza meydana geldi. Karın aniden bastırdığı Gölköy ilçesinde, hayvanlarının yemi biten bazı besiciler, saman siparişi verdi. Adıyaman'dan Gölköy'e kamyonla saman getiren Ceylan Karakuş ise kar yüzünden yolda kaldı. Köylere ulaşamadığını belirten Karakuş, "Mart karının ne yapacağı belli olmuyor. Hayvanların yemleri bitmiş, bizden istediler. Kar var, köylere gidemedim. Traktörle geldiler, kamyondan samanı yükleyip, götürüyorlar. Köylere gidemeden zaten yol boyunca yarısını sattım, vatandaşların da işleri görülmüş oldu? dedi.

Evinin yanında 30 santim kar olan Kemal Korkmaz ise gece çok soğuk olduğunu belirterek, "Bu sene hava her zamankinden fazla sert geçiyor. Hava gayet güzeldi, bu şekilde kar beklemiyorduk. Gece ayaz yaptı, buzlanma oldu, buz sarkıtları var? diye konuştu.


Gölköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:26 Kaynak: DHA

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