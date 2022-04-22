Ordu'da kar maskeli 2 kişiden silahlı saldırı: 1'i çocuk 2 yaralı - Son Dakika
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Ordu'da kar maskeli 2 kişiden silahlı saldırı: 1'i çocuk 2 yaralı

22.04.2022 18:44
Ordu'da kar maskeli 2 kişiden silahlı saldırı: 1'i çocuk 2 yaralı

Ordu'da iki kar maskeli saldırgan, caddede yürüyen bir kişiye silahlı saldırı düzenledi.

Ordu'da iki kar maskeli saldırgan, caddede yürüyen bir kişiye silahlı saldırı düzenledi. Silahların hedefindeki kişi yaralı bir şekilde bankaya sığınırken, seken kurşunlar bir de çocuğu yaraladı.

Olay, Altınordu ilçesi Sırrıpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Semih S. (31) isimli şahıs, cadde üzerinde bulunan bir bankanın önünde yürüdüğü esnada aralarında önceden husumet bulunduğu düşünülen iki kişi kar maskesi ile geldi. Semih S.'ye tabanca ile ateş açan şahıslar, hızlıca olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayda bacaklarından yaralanan Semih S. bankaya sığınırken, bu sırada seken kurşunlardan birisi de cadde üzerindeki Çınar D. (10) isimli çocuğa isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri intikal etti. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kentteki çeşitli hastanelere götürdü. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahısları bulmak için çalışma başlattı. - ORDU

Ordu'da kar maskeli 2 kişiden silahlı saldırı: 1'i çocuk 2 yaralı
Ordu'da kar maskeli 2 kişiden silahlı saldırı: 1'i çocuk 2 yaralı

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Altınordu, Saldırı, Ordu, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da kar maskeli 2 kişiden silahlı saldırı: 1'i çocuk 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ordu'da kar maskeli 2 kişiden silahlı saldırı: 1'i çocuk 2 yaralı - Son Dakika
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