Ordu'da kar yağışı güzel görüntüler oluşturdu - Son Dakika

Ordu'nun Gölköy ilçesindeki Ulugöl Tabiat Parkı ve Çambaşı Yaylası, kar yağışıyla beyaza büründü.

Kent merkezine yaklaşık 65 kilometre uzaklıktaki Ulugöl Tabiat Parkı'nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Doğal güzellikleriyle ünlü tabiat parkında kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Öte yandan Kabadüz ilçesindeki 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda da kar yağışıyla birlikte güzel görüntüler oluştu.

Yayladaki kayak merkezindeki kar kalınlığı ise 25 santimetreye ulaştı. Belediye ekipleri, yayla yolunun açık kalması için aralıksız çalışıyor.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, AA muhabirine, karla birlikte yaylanın beyaz örtüyle kaplandığını belirterek, "Ekiplerimiz bölgede herhangi bir aksaklık yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Kayak merkezindeki tesislerin tam kapasiteyle çalıştığını belirten Kaya, ahşap evler ve otellerin istenilen düzeyde dolu olduğunu söyledi.

Kaya, kayak merkezinin açılabilmesi için biraz daha kar yağışına ihtiyaç duyulduğunu kaydederek, "Önümüzdeki günlerde yoğun kar yağışı bekleniyor. İnanıyoruz ki önümüzdeki hafta içi kayak tesisinin pisti hazır hale getirilmiş olacak." diye konuştu.