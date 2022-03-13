Ordu'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Ordu'nun yüksek rakımlı ilçelerinde etkili olan yağış nedeniyle kar kalınlığı yer yer 130 santimetreye ulaştı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin 19 ilçede kardan kapanan yollarda etkin mücadelesini sürdürdüğü belirtildi.

Hastalık ve ölüm gibi acil durumlara öncelik verilerek gerek yol açma gerekse tuzlama çalışması yürütüldüğü aktarılan açıklamada, kapanan 163 mahalle yolunun ulaşıma açıldığı ifade edildi.

Açıklamada, il genelinde 51 hasta ve 27 cenazenin bulunduğu mahalle ve grup yollarına müdahale edildiği kaydedilen açıklamada, yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığının 130 santimetreyi bulduğu, kent genelinde ortalama kar kalınlığının ise 91 santimetre olduğu bildirildi.