Ordu'da kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi - Son Dakika
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Ordu'da kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi

13.03.2022 21:09
Ordu'da kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi

Ordu'da kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Ordu'da kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Kar yağışı devam edecek. Buzlanma ve aşırı soğuk da var. Sizlerin sağlığı çok önemli. Sizleri düşünerek 14 Mart 2022 Pazartesi bir gün süreyle Ordu genelinde eğitime ara verdik"

Vali Sonel, yarın engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağını ifade etti.

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Tuncay Sonel, Medya, Ordu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ordu'da kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi - Son Dakika
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