Son Dakika Haberleri: Ordu'da Kar Yolları Kapattı, Ekipler Hastalar İçin Seferber Oldu

Ordu'da Kar Yolları Kapattı, Ekipler Hastalar İçin Seferber Oldu

5 dakika önce

Ordu'da etkili olan kar yağışının ardından yolu kapanan mahallelerde mahsur kalan 2 hasta, Büyükşehir Belediyesi ile 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye yetiştirildi.

Ordu'da Kar Yolları Kapattı, Ekipler Hastalar İçin Seferber Oldu, System.String[]
Ordu'da etkili olan kar yağışının ardından yolu kapanan mahallelerde mahsur kalan 2 hasta, Büyükşehir Belediyesi ile 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye yetiştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, Kumru ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde 72 yaşındaki Ayşe Çalışıcı rahatsızlandı. Ailenin durumu bildirmesi üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ve sağlık ekipleri yola çıktı.

Yoğun bir çalışmanın ardından söz konusu mahalleye ulaşan ekipler, Çalışıcı'yı hastaneye ulaştırdı.

Karın etkisini gösterdiği Kumru ilçesi Ulubey Çubuklu Mahallesi'nde de bir hasta, ekiplerin yolun temizlemesi üzerine hastaneye sevk edildi.

Gölköy ilçesine bağlı Aydoğan Mahallesi'nde kar nedeniyle iki kişi, araçlarında mahsur kaldı. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söz konusu kişiler bulundukları yerden kurtarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:22 Kaynak: AA

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