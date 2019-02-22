Ordu'da Karaca Avlayanlara 12 Bin Lira Ceza

Ordu'da, yasak olarak karaca avlayan 2 kişiye toplam 12 bin lira ceza uygulandı.

Ordu'da, yasak olarak karaca avlayan 2 kişiye toplam 12 bin lira ceza uygulandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gölköy ilçesi Güzelyurt Mahallesi Özyurt mevkisinde 2 kişinin, yasak olmasına rağmen karaca avladığı ihbarı alındığı ifade edildi.



Gölköy İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan araştırmalar ile avlanma sonucu bırakılan izlerin takip edildiği anlatılan açıklamada, kaçak avcıların evlerinin bahçesinde karacanın parçalarının bulunduğu bildirildi.



Durumun Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne iletildiği belirtilen açıklamada, kaçak avlananlar hakkında tutanak tanzim edilerek, 2 kişiye toplam 12 bin lira cezası kesildiği kaydedildi.

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