Ordu'da karantina süreleri dolan 212 kişi evlerine gönderildi - Son Dakika

Ordu'da karantina süreleri dolan 212 kişi evlerine gönderildi

ORDU'nun Altınordu ilçesinde yurt dışından geldikten sonra koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenci yurduna yerleştirilen 212 kişi, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından bugün evlerine gönderildi.

Koronavirüs nedeniyle, Polonya'dan getirildikten sonra Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Lebibe Ergin Karlıbel Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 212 Türk vatandaşının, karantina süreleri bugün doldu. Bu sabah yurtta işlemleri yapılan ve sağlık kontrolünden geçirilen aralarında öğrenci ve iş insanlarının da bulunduğu vatandaşlar, yurt bahçesine alınan otobüslere bindirildi. Ateşleri ölçüldükten sonra otobüslere alınan vatandaşlar, AFAD ekiplerinin koordinesinde, evlerine gönderildi. Bu kişilerin evlerinde kendilerini 14 gün boyunca izole edecekleri belirtildi. Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası da karantina süreleri dolan vatandaşlar için yurt bahçesinde mini konser verdi.

'HER TÜRLÜ İHTİYACIMIZ KARŞILANDI'

Polonya'dan geldikten sonra 14 günlük karantina süresini dolduran ve bugün memleketi Gaziantep'e giden Emin Çakmak, yurtta kaldıkları süre içerisinde her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi. Çakmak, "Polonya'dan geldik. Sağolsun Polonya Türkiye Konsolosluğu bizimle ilgilendi. Uçak organize etti. Bu vesileyle Ordu'ya geldik. Ordu'da 14 gün karantinada kaldık. Sağolsun devletimiz bizlere sahip çıktı. Kaldığımız süre içerisinde de her türlü ihtiyaçlarımız giderildi ve bizlere gerekli yardımı yaptı. Biz burada kaldığımız süre içerisinde çok rahat ettik. Sosyal etkinlikler de yapıldı. Böylelikle karantina süremizi tamamladık. Bu virüs çok tehlikeli. Sadece Türkiye'yi değil, dünyayı etkiledi. Bundan dolayı devletimizin almış olduğu kararlara bütün vatandaşların uymasını istiyorum" dedi.

'ALLAH RAZI OLSUN DEVLETİMİZDEN'

Karantinanın ardından yurttan ayrılan Zeynep Dinç ise, "Ben böyle bir karantina süreci beklemiyordum. Korkarak geldim ama çok iyi, çok güzel karşılandık. Üç öğün yemek verdiler. Hatta ben kilo alarak gideceğiz dedim. Allah razı olsun devletimizden. Hep yanımızdaydılar. Bir isteğimiz olduğunda arıyorduk, getiriyorlardı" diye konuştu.

Ufuk Pirci ise karantina günlerinin çok iyi geçtiğini söyleyerek "Her şey düşünülmüştü. Her şey planlı, programlıydı" şeklinde konuştu.