Ordu'da karantina süresi dolan 181 kişi evlerine uğurlandı - Son Dakika

Azerbaycan'dan getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ordu'da yurda yerleştirilen 181 kişi, karantina süresinin dolmasının ardından evlerine uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Gençlik ve Spor, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Azerbaycan'dan getirilen 181 kişinin Ordu'daki 14 günlük karantina süreci sona erdi.

Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesi'nde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Lebibe Ergin Karlıbel Öğrenci Yurdu'ndaki vatandaşlar, görevliler nezaretinde otobüslere bindirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, AFAD ve Kızılay ekiplerince uğurlanan vatandaşlara, yurttaki görevliler tarafından da çeşitli hediyeler verildi.

Memleketi Osmaniye'ye uğurlanan Uğur Kalleci, karantina sürecinin kendileri için çok iyi geçtiğini belirterek, "Devletimiz bize çok iyi baktı. Burada hizmet veren arkadaşlar bizleri çok iyi ağırladı. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Evimize döndüğümüz için mutluyuz." dedi.

Adem Gülle ise karantinada hiçbir sorunla karşılaşmadıklarını ifade ederek, "Bugün karantina süremiz bitti. Çocuklarıma kavuşacağım için çok mutluyum. Bizler için gece gündüz hizmet veren herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.