Ordu'da, karantina süresi dolan 195 kişi evlerine uğurlandı - Son Dakika

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında ABD'den getirilen ve Ordu'daki öğrenci yurduna yerleştirilen 195 kişi, karantina süresinin dolmasının ardından evlerine gönderildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ABD'den getirildikten sonra Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Altınordu ilçesindeki Lebibe Ergin Karlıbel Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 195 kişinin karantina süresi bugün doldu. Yurtta sağlık kontrolünden geçirilen, aralarında öğrenci ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin ateşleri ölçüldü, ardından da AFAD ekiplerinin koordinesinde evlerine gönderildi. Yurt dışından getirilen 195 Türk vatandaşı, tedbirler kapsamında kendilerini 14 gün boyunca daha evlerinde izole edecek. Bu arada yurttan ayrılan 195 kişiye Ordu Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince de çam ağacı fidanı hediye edilip, evlerine uğurlandı.

TEŞEKKÜR ETTİLER

Karantina süresini dolduran Bahar Aldanmaz (27), "Dönmeyi çok bekledik ama karantina çok zor bir şey. O yüzden herkesin dikkat etmesini temenni ediyorum. Hayatımız zaten bir karantinaya dönüştü. Burada yine de bizimle çok ilgilendiler. Sabah , öğle, akşam yemeğimiz geldi. Ben vejetaryenim ona bile dikkat ettiler. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

'BAŞTA STRES YAPTIK'

Çınar Fidan (27) da, Amerika'ya tatile gittiğini ve koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye 'ye dönemediğini belirterek, "Ben tatile gitmiştim. Uçuşlar kapandı. Dönemedim o yüzden. Neyse ki tahliye uçuşu oldu. Türkiye'ye gelebildim. Buradaki karantina günümüzde 5- 6 gün hızlı geçti. İlk başta stres yaşadık. Çok güzel bir deneyim değil ama semptom da göstermediğimiz için rahatladık" diye konuştu.

'14 GÜN KEYİFLE KALIRDIM'

Dilan Mesçi (23) ise "Açıkçası benim beklediğimden daha iyiydi. Çok misafirperver insanlar tarafından servis gördük. Ne istesek hemen zamanında yapılıyordu. Ben keyifli vakit geçirdim. Hatta ilk çıkıyoruz denildiğinde annemleri aradım sevinemedik. Memleketimize gidiyoruz ama gitmesek de ben 14 gün keyifle kalırdım" ifadelerinde bulundu.