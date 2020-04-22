Ordu'da karantina yurdunda kalan öğrencilerden devlete teşekkür - Son Dakika
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Ordu'da karantina yurdunda kalan öğrencilerden devlete teşekkür

6 saat önce

Polonya'dan getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ordu'daki yurtlarda gözlem altına alınan öğrenciler, kendilerini 5 yıldızlı bir otel konforunda ağırladıkları için devlete teşekkür etti.

Ordu'da karantina yurdunda kalan öğrencilerden devlete teşekkür, System.String[]

Polonya'dan getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ordu'daki yurtlarda gözlem altına alınan öğrenciler, kendilerini 5 yıldızlı bir otel konforunda ağırladıkları için devlete teşekkür etti.

Polonya'nın başkenti Varşova'dan hava yoluyla Ordu'ya getirilen, çoğunluğu öğrenci 212 Türk vatandaşının Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Lebibe Ergin Karlıbel Öğrenci Yurdu'ndaki karantinası sürüyor.

Yurtta revir imkanı da sunulan Türk vatandaşlarına yemek ve tatlı, belediyelerce de fındık ikramları yapılıyor.

İhtiyaçları Türk Kızılay ve AFAD ekiplerince karşılanan vatandaşlar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve devlete minnetlerini ifade etti.

Öğrencilerden Zeynep Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erasmus için Polonya'ya gittiğini ancak Kovid-19 salgını nedeniyle bazı sıkıntılarla karşılaştıklarını belirterek, "Durumun ciddiyetini anlayınca yurdumuza dönmek istedik. Bunun için büyükelçiliğe başvurumuzu yaptık. Allah devletimizden razı olsun. Bizi yalnız bırakmayıp yurdumuza getirdi." dedi.

Ordu'da yurda yerleştikten sonra bütün korkularını geride bıraktığını dile getiren Genç, "Burada bizlere çok iyi bakılıyor. İnsanların güler yüzlü olması ve sıcakkanlılığı bizleri çok mutlu etmekte. Yemekler istenilen saatte geliyor ve oldukça lezzetli. İstediğimiz herhangi bir şey en kısa zamanda yerine getiriliyor. Devletimiz burada bize çok iyi bakıyor. Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Özlem Nur ise Polonya'da bir yıl dil eğitimi aldığını ancak Kovid-19 salgını nedeniyle Türkiye'ye dönmek durumunda kaldığını belirtti.

Virüsün ilk yayıldığı dönemde endişelerinin olmadığını ancak daha sonra dünyada ölüm vakalarının artmasıyla korkmaya başladığını ve bir an önce ülkesine dönmek istediğini anlatan Nur, "Bunun üzerine yetkili makamlarla iletişime geçtik. Sağ olsunlar, kısa sürede bize geri dönüş yaptılar ve dönüşümüz için hazırlık süreci de bu şekilde başlamış oldu. Devletimizin imkanlarıyla ana vatanımıza döndük." ifadelerini kullandı.

Nur, yurtta kendilerine sağlanan destekler ve yardımlardan dolayı çok rahat olduklarını vurgulayarak devlet yetkililerine teşekkür etti.

Büşra Deniz Yılmaz da Polonya'ya Erasmus öğrencisi olarak gittiğini, bir süre daha kalmayı planlarken süreç nedeniyle eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldığını söyledi.

Polonya'da kaldıkları şehirde virüs salgını nedeniyle ölenleri görünce panik yaşadıklarını dile getiren Yılmaz, bunun üzerine Türkiye'ye dönmek için girişimlerde bulunduklarını aktardı.

Yılmaz, kısa süre içerisinde tahliyelerinin sağlandığını ifade ederek, "Devletimize teşekkür ederiz. Bizi yalnız bırakmadılar. Şu anda burada çok rahatız. Hiçbir sorunumuz yok. Burada bizler için her şey düşünülmüş." dedi.

Ahmet Düzduran ise bilgisayar mühendisliği eğitimi için Polonya'ya gittiğini belirterek, koronavirüs nedeniyle planlarının değiştiğini söyledi.

Yurt dışından yurda dönmek için devletin bütün imkanları kendileri için seferber ettiğine dikkati çeken Düzduran, "14 günlük gözlem sürecimiz devam ediyor. Burada bizim için her şey düşülmüş. Yetkililer en ufak talebimizi bile geri çevirmiyor. Bazı arkadaşların doğum günleri bile kutlandı." dedi.

"Bu devletin bir ferdi olmaktan dolayı son derece mutluyum"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, devletin güçlü imkanlarıyla Türk vatandaşlarının yurt dışından tahliye edildiğini belirterek "Böylesine büyük bir organizasyonun içerisinde yer almaktan ve bu devletin bir ferdi olmaktan dolayı son derece mutluyum." ifadesini kullandı.

Bu sürecin başarılı yürütülmesinde rol oynayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Vali Seddar Yavuz'a teşekkür eden Genç, Ordu'da yurtlarda kalan vatandaşların A'dan Z'ye bütün ihtiyaçlarını devletin gücüyle karşıladıklarını söyledi.

Türk Kızılay Ordu Şube Başkanı Birnur Fatma Enginyurt ise Valiliğin ev sahipliğinde Türk vatandaşlarını en iyi şekilde ağırlayıp 14 günün sonunda sağ salim ailelerine ulaşmalarını sağlamak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Yurtlarda kalan misafirlerin günlük üç ana öğün, artı iki ara öğün olmak üzere yemek ihtiyaçlarını karşıladıklarını aktaran Enginyurt, özel diyeti olanların yemeklerini ayrıca hazırladıklarını anlattı.

Polonya, Genç, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 11:48 Kaynak: AA

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