Ordu'da karantinadaki 2 mahalleye gıda ve hijyen malzemesi desteği - Son Dakika

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan 2 mahallenin sakinlerinin temel ihtiyaçları karşılanıyor.

Altınordu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Saraycık ve Orhaniye mahallelerinin bir bölümü için verilen karantina kararının ardından, bölgeye gıda ve hijyen yardımında bulunulması için çalışma başlatıldı.

Belediye Başkanı Aşkın Tören'in talimatıyla harekete geçen ekipler, gıda ve hijyen malzemelerinin yer aldığı paketleri karantina altındaki vatandaşlara ulaştırdı.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Tören, her koşulda insanların yanında olduklarını vurgulayarak, "Bütün hizmetlerimizin odağında insan var. İyi gününde de kötü gününde de hemşehrilerimizi yalnız bırakmamak için gayret ediyoruz. Biz, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın, insanı yaşat ki şehir yaşasın' inancıyla hareket ediyoruz." ifadesini kullandı.

Hemşehrilerine "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, bir an önce sağlık ve esenlikle bu süreci atlatmalarını dileyen Tören, bu süreçte tedbirlere uymaya ve sosyal izolasyona dikkat etmeye devam edilmesini istedi.

Tören, maske kullanımı, mesafe ve hijyen kurallarının önemine işaret ederek, "Altınordu Belediyesi olarak karantinadaki mahallelilerimizin temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Her zorluğu birlikte aşacağız ve birlikte başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.