Ordu'da karantinadaki öğrenciye doğum günü sürprizi - Son Dakika

Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Polonya'dan getirilen ve gözlem altında tutulan üniversite öğrencisine doğum günü sürprizi yapıldı.

Polonya'nın Varşova kentinden gece saatlerinde getirilen 212 Türk vatandaşı, Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesindeki Lebibe Ergin Karlıbel Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alınmıştı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanları, gözlem altındaki üniversite öğrencisi Haydar Kardeşler'in doğum günü olması nedeniyle kendisine sürpriz hazırladı.

Kardeşler'in odasının kapısına yaş pastayla gelen görevliler, gence mutlu yıllar diledi.

Pastanın üzerindeki mumları üfleyen Kardeşler, emeği geçenlere teşekkür etti.

Öte yandan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç de yurdu ziyaret ederek, öğrencilerin istek ve taleplerini dinledi.