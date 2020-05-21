Ordu'da karantinadakilere doğum günü ve evlilik yıl dönümü sürprizi - Son Dakika

Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Rusya'dan getirilen ve gözlem altında tutulan bir kişinin doğum günü ve bir çiftin evlilik yıl dönümleri kutlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Gençlik ve Spor, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla ABD'nin New York şehrinden 16 Mayıs'ta Ordu'ya getirilerek burada karantinaya alınan bir kişinin doğum günü, bir çiftin ise evlilik yıl dönümü kutlandı.

Türk Kızılay Ordu Şubesi ekipleri Gençlik ve Spor Bakanlığının yurdunda kalan Abdullah Gülsen'in doğum günü ve Ergin-Başak Bulut çiftinin evlilik yıl dönümleri dolayısıyla sürpriz hazırladı.

Ekipler hazırladıkları yaş pastayla kaldıkları odaların önüne giderek Abdullah Gülsen ve Ergin-Başak Bulut çiftine mutlu yıllar diledi.

Pastanın üzerindeki mumları üfleyen Abdullah Gülsen ve Ergin-Başak Bulut çifti, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.