Ordu'da karantinaya alınan mahalle sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika

ORDU'nun Perşembe ilçesine bağlı Hacılar Mahallesi, koronavirüs önlemleri kapsamında karantinaya alındı.

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, Perşembe ilçesine bağlı Hacılar Mahallesi'nde yapılan testler sonucunda koronavirüs vakaları tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla mahalle karantinaya alındı. Bu kapsamda koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla; Ordu İli Perşembe İlçesi Hacılar Mahallesi'nde 07.04.2020 tarihi saat 00.01'den itibaren ikinci değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmasına, söz konusu mahalle ile olan giriş çıkışların kapatılmasına karar verilmiştir" denildi.Ordu'da daha önce de Ramazan Mahallesi ile Kabataş ilçesine bağlı Elbeyi Mahallesi Kazancılı Küme Evleri mevkisi karantinaya alınmıştı.