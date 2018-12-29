Son Dakika Haberleri: Ordu'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ordu'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 1 Ölü, 1 Yaralı

1 saat önce

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kardeşten biri yaşamını yitirdi.

Ordu'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 1 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
Ordu'nun Mesudiye ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kardeşten biri yaşamını yitirdi.

Bayırköy Mahallesi'nde üç katlı evin ikinci katında yaşayan Naile (78) ile ablası Nahide Aydoğan'dan (85) haber alamayan komşuları eve gitti.

Aydoğan kardeşlerin hareketsiz yattığını gören komşuları, sağlık ekiplerine haber verdi.


Eve gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Naile Aydoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.


Nahide Aydoğan ise 112 Acil Servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.


Naile Aydoğan'ın cenazesi, Bayırköy Mahallesi merkez aile kabristanlığında toprağa verildi.


Aydoğan kardeşlerin eşlerinin vefatının ardından birlikte yaşadıkları öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 09:00 Kaynak: AA

Bayırköy, Mesudiye, Aydoğan, Ordu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sosyal Medya Paylaşımı Büyük Tepki Çeken Kenan Sofuoğlu'nun Danışmanı, Görevinden İstifa Etti Polis Memuru, Otomobilin Çarptığı Yaralı Köpeği Veteriner Kliniğine Kadar Kucağında Taşıdı

Hakkari'den Acı Haber! Askerlerimizin Üzerine Çığ Düştü: 1 Şehit, 1 Yaralı Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul Adaylarını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 22:12:52. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 1 Ölü, 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]