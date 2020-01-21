Ordu'da kardan kapanan 43 mahalle yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu'da kardan kapanan 43 mahalle yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Ordu'da kardan kapanan 43 mahalle yolu ulaşıma açıldı

11 dakika önce

Ordu'da kar yağışı nedeniyle kapanan 43 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Ordu'da kardan kapanan 43 mahalle yolu ulaşıma açıldı, System.String[]

Ordu'da kar yağışı nedeniyle kapanan 43 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı nedeniyle tüm ekiplerin seferber edildiği belirtildi.

Belediyenin, 19 ilçenin tamamında kar ve tipi için hazırlıklarını daha önce tamamladığı bildirilen açıklamada, toplam 374 araç ve 500'e yakın personelle karla mücadelenin sürdürüldüğü vurgulandı.

Kar yağışı sonucu kapanan 43 mahalle yolunun ulaşıma açıldığı ifade edilen açıklamada, 4 cenaze ve 4 hastaya ekiplerce müdahale edildiği kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Fen İşleri Dairesi Başkanı Dursun Ali Kırmızıtaş, ekiplerin, Korgan, Kumru, Akkuş, Gürgentepe, Çaybaşı, Gölköy, Kabadüz ile Mesudiye ilçelerinde etkisini artıran ve kalınlığı 35 santimetreyi bulan kara karşı etkin mücadele başlattığı belirtildi.

Vatandaşlardan araçlarında kış lastiği, zincir ve çekme halatı bulundurmasını isteyen Kırmızıtaş, "Vatandaşlarımız herhangi olumsuz durumda Büyükşehir Belediyesinin 233 25 54, 233 25 58, 233 25 59 ve 444 1 052 numaralı çağrı merkezini arayabilir. Vatandaşlarımızdan yol açma çalışmalarında önceliğin hasta ve cenaze hizmetlerinde olduğunu unutmamalarını rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı
Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Ceren Özdemir'in günlük notları ortaya çıktı FETÖ elebaşının her yerini öptüğünü söyleyen Bekmezci ifadesinde çark etti: Görüşmedim Erdoğan'a sunulan İnfaz düzenlemesi hangi suçları kapsıyor? İşte kalem kalem taslak metni

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 17:09:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ordu'da kardan kapanan 43 mahalle yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]