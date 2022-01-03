Ordu'da karla mücadele... 191 yol ulaşıma açıldı - Son Dakika

Ordu'da karla mücadele... 191 yol ulaşıma açıldı

ORDU Ordu Büyükşehir Belediyesi, 6 ilçede etkili olan kar yağışı sonrası, 191 mahalle ve grup yolunun tamamını ulaşıma açtı. 423 iş makinesi ve 491 personelin görev yaptığı il genelinde kapalı mahalle ve grup yolu bulunmuyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Kış mevsiminin etkili olduğu ilçelerde, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Cumartesi akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, il genelinde 6 ilçede etkili oldu. Mesudiye, Kabadüz, Akkuş, Çaybaşı, İkizce ve Gürgentepe ilçelerinde kar kalınlığı ortalama 30 santime ulaştı.

423 iş makinesi ve 491 personel ile kar ile mücadele yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri yoğun kar yağışından etkilenen 191 mahalle ve grup yolunun tamamını ulaşıma açtı.

Kar yağışının gerçekleştiği mahalle ve grup yollarına müdahale eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hava sıcaklığının hissedilir derecede azalmasıyla birlikte oluşması muhtemel buzlanmalara karşı da tuzlama çalışmalarına ağırlık verdi.

Karla mücadele çalışmaları öncesi tüm planlamaları yapan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Ordu'yu dört bölge olarak ele aldı. Karla mücadele çalışmalarının daha etkin yürütülebilmesi amacıyla her bölgede sorumlu olan ekiplerin telefon numaraları, ilçe belediye başkanları, mahalle muhtarları ve diğer kurumlarda da bulunacak.

Kentte vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ekipler 7/24 göreve hazır bekliyor.

Vatandaşlar, karla mücadele talepleri için 444 10 52 Çağrı Merkezini ve ALO 153'ü 7/24 arayabilecekler.

Öte yandan, Cumartesi akşam saatlerinden itibaren yüksek rakımlı ilçelerde başlayan kar yağışı sonrası kapalı mahalle ve grup yolu ise bulunmuyor.