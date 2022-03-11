Ordu'da karla mücadele sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ordu'da karla mücadele sürüyor

11.03.2022 14:52

Ordu'da karla mücadele sürüyorORDU Meteoroloji tarafından hafta başından beri uyarısı yapılan kar yağışı Ordu'da etkisini gösterirken, Ordu Büyükşehir Belediyesi, dün öğle saatlerinden itibaren 345 mahalle ve grup yoluna müdahalede bulunarak güzergahların trafiğe açık kalmasını sağladı.

Ordu'da karla mücadele sürüyor

ORDU Meteoroloji tarafından hafta başından beri uyarısı yapılan kar yağışı Ordu'da etkisini gösterirken, Ordu Büyükşehir Belediyesi, dün öğle saatlerinden itibaren 345 mahalle ve grup yoluna müdahalede bulunarak güzergahların trafiğe açık kalmasını sağladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hafta başından itibaren uyarısı yapılan yoğun kar yağışı dün öğleden sonra Ordu genelinde şiddetini artırdı. Perşembe gününden bu yana meydana gelen kar yağışları ve tipiye bağlı olarak etkilenen 345 mahalle ve grup yolu, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası yeniden ulaşıma açıldı. Bazı ilçelerdeki kar kalınlığı 50 santime ulaşırken ortalama kar yüksekliği ise 32 santim olarak belirlendi. 464 araç ve iş makinesi, 533 personel ile sahada aktif şekilde çalışan Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, müdahalelerle yolların açık kalmasını sağladı. Hava sıcaklığının hissedilir derecede azalmasıyla birlikte oluşması muhtemel buzlanmalara karşı da tuzlama çalışmalarına ağırlık verildi.

Karla mücadele çalışmaları kapsamında ilçelerde 21 hastanın ve 8 cenazenin taşınması için çalışmalara öncelik verildiği öğrenildi.

Ordu'da karla mücadele sürüyor
Ordu'da karla mücadele sürüyor
Ordu'da karla mücadele sürüyor

YORUMLAR
500
Bursa'da kar yağışı (2) Bursa'da kar yağışı (2) Kar nedeniyle yolda kalan araçlar kurtarıldı Kar nedeniyle yolda kalan araçlar kurtarıldı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Ordu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ordu'da karla mücadele sürüyor - Son Dakika


Son Dakika
14:49 AK Parti ve MHP genel başkan yardımcıları, seçim yasası düzenlemesini beraber açıklayacak
14:48 Rusya lideri Putin konuştu: Ukrayna'yla yürütülen müzakere sürecinde bazı olumlu değişimler var
14:40 Avrupa Birliği'den Ukrayna'ya 300 milyon euro mali destek
14:19 Ünlü sunucu vasiyetini hazırladı, anne ve babasına tek kuruş yok!
14:19 Meteoroloji İstanbulluları uyardı: Kar sağanakları geliyor, bu gece ve yarına dikkat edin
14:03 Rus casusların Çeçen birliklerin yerlerini Ukraynalılara söylediği iddiası
13:55 Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler maçlara çıkmama kararı aldı!
13:42 Kızılhaç Ukrayna yetkilisi açıkladı: Mariupol'de içecek su yok, market ve eczaneler yağmalandı
13:31 Son Dakika: Galatasaray yönetimi, TFF'den 29. hafta maçlarının 10 gün ertelenmesini istedi!
13:27 Acılı baba, kızını katleden oğluna duruşmada seslendi: Kutlay, senin hakkın idam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 14:58:44. #1.12#
SON DAKİKA: Ordu'da karla mücadele sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement