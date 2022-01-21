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Ordu'da karla kaplı yollarda 'aşı' mesaisi - Son Dakika

Ordu'da karla kaplı yollarda 'aşı' mesaisi

21.01.2022 09:36

ORDU'nun İkizce ilçesinde hatırlatma dozunu yaptıramayanlar için sağlık ekipleri, karlı yolları aşıp, yüksek yerleşim yerlerine ulaşıyor.

ORDU'nun İkizce ilçesinde hatırlatma dozunu yaptıramayanlar için sağlık ekipleri, karlı yolları aşıp, yüksek yerleşim yerlerine ulaşıyor. Kimi zaman araçlarla kimi zaman yürüyerek bölge halkına ulaşan ekipler, her türlü coğrafi zorluğa rağmen aşı programlarını aksatmıyor.

Ordu'da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilçe ve mahallelerde aşı çalışmaları sürdürülüyor. İkizce ilçesinde hatırlatma dozunu yaptıramayanlar için sağlık ekipleri, karlı yolları aşarak, yüksek yerleşim yerlerine ulaşıyor. Ekipler, her türlü coğrafi şarta rağmen aşı uygulamalarına devam ediyor. Ekipler, ilçede yaşayan Ferhat Çom (72) ile yürüme zorluğu çeken Gülhanım Tiryaki'nin (75) de evine giderek Covid-19 aşılarını yaptı.

'YÜRÜYEMEDİĞİM İÇİN EVİME GELDİLER'Olumsuz hava nedeniyle aşısını olamadığını belirten Ferhat Çom, mobil sağlık ekiplerinin evine gelip, aşı yapmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Herkese aşı olması çağrısında bulunan Çom, "Kar yağışı nedeniyle üçüncü doz aşımı vurulamamıştım. Bu da sanıyorum sağlık merkezinin sisteminde gözükmüş. Sağlık merkezinden beni aradılar. Aşımı olmadığımı söyleyip, neden olmadığımı sordular. Ben de kar yağışı nedeniyle aşımı olamadığımı söyledim. Onlar da kendilerinin gelip aşıyı yapabileceklerini söylediler. Kabul ettim. Bugün üçüncü doz aşımı oldum. Bizim ayağımıza gelip aşımızı vurdular. Tüm vatandaşlarımızın da aşılarını olmalarını tavsiye ederim. Devletimizden de Allah razı olsun" diye konuştu.Yürüyemediği için aşısını olmaya gidemediğini anlatan Gülhanım Tiryaki ise "Beni ilk aşıya Ünye'ye götürdüler. İkinci aşımı İkizce'de oldum ama evin yanından inip çıkamadığım için üçüncü doz aşımı olamıyordum. Yürüyemediğim ve hasta olduğum için sağlıkçılar evime geldiler. Üçüncü doz aşımı yapılar. Çok güzel ilgilendiler benimle, Allah razı olsun" dedi.'ARAÇLARIMIZ YOLDA KALSA DA HİZMETE DEVAM EDİYORUZ'İkizce Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Ümmüyasir Hansu da hatırlatma dozunu olamayanların evlerine gidip, aşılarını yaptıklarını kaydederek, "Biz aşı olmayanları tek tek arayarak, iletişime geçiyoruz. Neden aşılarını olamadıklarını soruyoruz. Aşı yaptırmak için gelebilecek vatandaşlarımızı sağlık merkezimize davet ediyoruz, gelemeyenler için de mobil aşı ekibimizi yönlendiriyoruz. Şu anda hatırlatma dozunu yapıyoruz. Yaşlı, engelli ve hava şartları nedeniyle gelemeyenlerin evlerine giderek aşılarını uyguluyoruz. Her ne kadar zorlu coğrafyada olsak bile koronavirüse karşı başlatılan aşı mücadelesine destek vermeliyiz. Araçlarımız yolda kalsa da bazı aksaklıklar yaşasak da hizmete devam ediyoruz" diye konuştu.

Aşı için evlerine gittikleri kişilerin mutlu olduğunu söyleyen Hansu, "Aşı yapmak için evlerine gitmek istediğimiz vatandaşlardan genelde olumlu yanıt alıyoruz. Bizim bulunduğumuz coğrafyada genelde aşı olmak istemeyen yok. Aşı olmayan ya da olamayanları aradığımızda hatırlanmış olmak onlara iyi geliyor. Çok mutlu oluyorlar. Devletimize teşekkür ettiklerini iletiyorlar. Bizler için de gurur verici bir tablo" dedi.


Ordu'da karla kaplı yollarda 'aşı' mesaisi
Ordu'da karla kaplı yollarda 'aşı' mesaisi
Ordu'da karla kaplı yollarda 'aşı' mesaisi
Ordu'da karla kaplı yollarda 'aşı' mesaisi
Ordu'da karla kaplı yollarda 'aşı' mesaisi
Ordu'da karla kaplı yollarda 'aşı' mesaisi
Ordu'da karla kaplı yollarda 'aşı' mesaisi
Ordu'da karla kaplı yollarda 'aşı' mesaisi
Ordu'da karla kaplı yollarda 'aşı' mesaisi
Ordu'da karla kaplı yollarda 'aşı' mesaisi
Ordu'da karla kaplı yollarda 'aşı' mesaisi
Ordu'da karla kaplı yollarda 'aşı' mesaisi
Ordu'da karla kaplı yollarda 'aşı' mesaisi
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İkizce, Mevla, Ordu, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ordu'da karla kaplı yollarda 'aşı' mesaisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ordu'da karla kaplı yollarda 'aşı' mesaisi - Son Dakika
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