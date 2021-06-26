Ordu'da katledilen Ceren için kitap yazıldı; geliri burs olacak - Son Dakika

ORDU'da cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından 2019'da bıçaklanarak, öldürülen üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) hayatı kitap oldu. Yazar Birol Öztürk'ün kaleme aldığı 'İyi ki Doğdun Ceren' adlı kitap, imza töreniyle okuyuculara tanıtıldı. Kitaptan elde edilen gelir ise kız öğrencilere burs olarak dağıtılacak.

Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde, 3 Aralık 2019'da, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir, bale kursundan çıkıp, evinin önüne geldiğinde, kendisini takip eden cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak, öldürüldü. Arduç, 1 gün sonra, kent merkezinde, esnaf tarafından yakalanıp, polise teslim edildi. Arduç, bindirildiği polis otosunda da 2 polis memurunu bıçaklayarak, yaraladı. Tutuklanan Özgür Arduç, Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çaptırıldı.