Üye Girişi
Ordu'da katledilen Ceren için kitap yazıldı; geliri burs olacak - Son Dakika

Ordu'da katledilen Ceren için kitap yazıldı; geliri burs olacak

26.06.2021 16:56
Ordu'da katledilen Ceren için kitap yazıldı; geliri burs olacak, System.String[]

ORDU'da cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından 2019'da bıçaklanarak, öldürülen üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) hayatı kitap oldu.

ORDU'da cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından 2019'da bıçaklanarak, öldürülen üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) hayatı kitap oldu. Yazar Birol Öztürk'ün kaleme aldığı 'İyi ki Doğdun Ceren' adlı kitap, imza töreniyle okuyuculara tanıtıldı. Kitaptan elde edilen gelir ise kız öğrencilere burs olarak dağıtılacak.

Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde, 3 Aralık 2019'da, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir, bale kursundan çıkıp, evinin önüne geldiğinde, kendisini takip eden cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak, öldürüldü. Arduç, 1 gün sonra, kent merkezinde, esnaf tarafından yakalanıp, polise teslim edildi. Arduç, bindirildiği polis otosunda da 2 polis memurunu bıçaklayarak, yaraladı. Tutuklanan Özgür Arduç, Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çaptırıldı.

CEREN'İN HAYATI KİTAP OLDUCeren Özdemir'in 20 yıllık yaşam öyküsü ise kitap oldu. Ordulu araştırmacı-yazar Birol Öztürk tarafından 6 aylık sürede hazırlanan 300 sayfalık 'İyi ki Doğdun Ceren' isimli kitap için Köprübaşı Ceren Özdemir Meydanı'nda imza töreni düzenlendi. Kitaptan elde edilecek gelirin, Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği bünyesinde kurulan Ceren Özdemir Sanat Fonu'na aktarılacağı, biriken paranın ise kız öğrencilere burs olarak verileceği belirtildi. 'CEREN'İN 1 HAFTA ÖNCE GÖRDÜĞÜ RÜYAYLA KİTAP BAŞLIYOR'Yazar Birol Öztürk, kitabı yazmasındaki amacın, Ceren'i unutturmamak, hatırlamak ve yaşatmak olduğunu söyledi. Öztürk, "Ceren hakkında ne yazılabilirdi? Sonuçta 20 yaşındaki bir çocuktan bahsediyoruz. Bu 20 yaşın zaten 15 yaşı çocuklukta geçiyor. Geri kalan 5 yıl. Böyle bakıldığı zaman kitap hacimsiz geliyor ama değil. Karşımızda 4 enstrüman çalan bir sanatçı var. İngilizce ve Korece öğrenmeye çalışan duyarlı bir insan var. Sanatın her dalıyla ilgili. Kitap, şiir okuyor. Şiir yazıyor. Şarkılar söylüyor. Karşımızda kendisini böyle geleceğe hazırlayan bir çocuk var. Dolayısıyla bunun etrafında döndüğümüz zaman ortaya iç burkan bir hikaye çıkıyor. Kitap; Ceren'in ölmeden 1 hafta önce gördüğü rüyayla başlıyor. Rüyasında Ceren ölümünü görüyor. Biz de geleneksel bir şey vardır; çocuğa malum olmuş derler. Ceren'e ölümü malum olarak başlıyor kitap. Keşke ölmemiş olsaydı" dedi.CEREN'İN AİLESİ DE İMZA GÜNÜNDEİmza törenine katılan Ceren Özdemir'in annesi Güfer Özdemir de kitaptan elde edilecek gelirin kız öğrencilere burs olarak verileceğini belirterek, "Ceren'in hayallerini yaşatmaktı bizim gayemiz. Zaten Ceren'imiz gitti. Onun için Ceren'in hayatta olsaydı yapabileceklerine bir nebze de olsa katkıda bulunmak istedik çünkü bu kitabın geliri Ceren gibi eğitim gören kız öğrencilere burs olarak verilecek. Ceren gibi insanlar yetiştirmek, toplumda sevgiyi, saygıyı daha iyi kılmak adına destek oluyoruz" diye konuştu.Baba Yılmaz Özdemir ise "Ceren sosyal bir kişiliğe sahip çocuktu. Kendini her zaman ön planda tutmaya çalışan, hep ileride olmayı düşünen bir çocuktu. En azından bu kitabı okuyan çocuklara Ceren'in örnek teşkil edeceğini düşünüyoruz. Bu kitabın her ailenin evinde olmasını istiyorum" dedi.

Ordu'da katledilen Ceren için kitap yazıldı; geliri burs olacak
Ordu'da katledilen Ceren için kitap yazıldı; geliri burs olacak
Ordu'da katledilen Ceren için kitap yazıldı; geliri burs olacak
Ordu'da katledilen Ceren için kitap yazıldı; geliri burs olacak
Ordu'da katledilen Ceren için kitap yazıldı; geliri burs olacak
Ordu'da katledilen Ceren için kitap yazıldı; geliri burs olacak
Ordu'da katledilen Ceren için kitap yazıldı; geliri burs olacak
Ordu'da katledilen Ceren için kitap yazıldı; geliri burs olacak

Ceren Özdemir, Cezaevi, Kitap, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ordu'da katledilen Ceren için kitap yazıldı; geliri burs olacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şanlıurfa'da dehşet anları! 7 kişiyi vurup otomobille üzerlerinden geçmeye çalıştılar; o anlar kamerada 17:04 Şanlıurfa'da dehşet anları! 7 kişiyi vurup otomobille üzerlerinden geçmeye çalıştılar; o anlar kamerada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile temeli atılan Kanal İstanbul ile 70 bin kişiye iş imkanı doğacak 17:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile temeli atılan Kanal İstanbul ile 70 bin kişiye iş imkanı doğacak Çok sayıda suçtan aranıyordu! İnterpol, Zafer Saral'ı Türkiye'ye iade etti 16:58 Çok sayıda suçtan aranıyordu! İnterpol, Zafer Saral'ı Türkiye'ye iade etti
Tentenin altında kaldı! Antalya'da doktorun feci ölüm anları ortaya çıktı 16:45 Tentenin altında kaldı! Antalya'da doktorun feci ölüm anları ortaya çıktı İngiltere Sağlık Bakanı Hancock ile öpüşen danışman, ifşa haberini alır almaz evi terk etmiş 16:06 İngiltere Sağlık Bakanı Hancock ile öpüşen danışman, ifşa haberini alır almaz evi terk etmiş 28 gün önce oğlunu kazada kaybetmişti! Acılı baba koronavirüsten hayatını kaybetti 15:38 28 gün önce oğlunu kazada kaybetmişti! Acılı baba koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Kanal İstanbul'un temeli atılıyor 14:50 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Kanal İstanbul'un temeli atılıyor Kıyıya vuran varil panik yarattı! Üzerinde ''Tehlikeli'' yazması mahalle sakinlerinde tedirginliğe neden oldu 13:58 Kıyıya vuran varil panik yarattı! Üzerinde ''Tehlikeli'' yazması mahalle sakinlerinde tedirginliğe neden oldu

Son Dakika Haberleri
17:11 Afrin'de bombalı araçla terör saldırısı: 3 ölü, 3 yaralı
17:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile temeli atılan Kanal İstanbul ile 70 bin kişiye iş imkanı doğacak
16:59 Takipten çıktı, fotoğrafları sildi! Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi aşkı bitti
16:58 Çok sayıda suçtan aranıyordu! İnterpol, Zafer Saral'ı Türkiye'ye iade etti
16:53 Rıdvan Dilmen, Ali Koç ile Aziz Yıldırım'a barışma çağrısında bulundu
16:31 Arda Turan, kendisini istemeyen taraftarlara Twitter'dan gönderme yaptı
16:19 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, eşi Nevbahar Demirağ'la birlikte oyunu kullandı
16:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Z kuşağına mesaj: Bu ülke için neler yaptığımızı bilmeniz gerek
16:06 İngiltere Sağlık Bakanı Hancock ile öpüşen danışman, ifşa haberini alır almaz evi terk etmiş
15:37 28 gün önce oğlunu kazada kaybetmişti! Acılı baba koronavirüsten hayatını kaybetti
Afrin'de bombalı araçla terör saldırısı: 3 ölü, 3 yaralı Afrin'de bombalı araçla terör saldırısı: 3 ölü, 3 yaralı         
17:11
Kokunun geldiği yer ekipleri cesede götürdü! Annesini öldürüp, gömen kız tutuklandı Kokunun geldiği yer ekipleri cesede götürdü! Annesini öldürüp, gömen kız tutuklandı         
17:02
Takipten çıktı, fotoğrafları sildi! Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi aşkı bitti Takipten çıktı, fotoğrafları sildi! Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi aşkı bitti         
17:00
Rıdvan Dilmen, Ali Koç ile Aziz Yıldırım'a barışma çağrısında bulundu Rıdvan Dilmen, Ali Koç ile Aziz Yıldırım'a barışma çağrısında bulundu         
16:53
Arda Turan, kendisini istemeyen taraftarlara Twitter'dan gönderme yaptı Arda Turan, kendisini istemeyen taraftarlara Twitter'dan gönderme yaptı         
16:32
Trafik polisi saniyelerle yarıştı ama başaramadı! Sınava yetiştiremediği öğrenciden özür dileyip helallik istedi Trafik polisi saniyelerle yarıştı ama başaramadı! Sınava yetiştiremediği öğrenciden özür dileyip helallik istedi         
15:44
Gıda laboratuvarındaki tespitler korkuttu! Tavuk dönerin içinden bağırsak, sucuktan domuz eti çıkabiliyor Gıda laboratuvarındaki tespitler korkuttu! Tavuk dönerin içinden bağırsak, sucuktan domuz eti çıkabiliyor         
14:59
Saniyelerle kaçırdığı sınava, velilerin görevlilere Saniyelerle kaçırdığı sınava, velilerin görevlilere "Aç, aç" tezahüratı yapmasıyla girdi         
14:41
Şevval Şahin'in eski sevgilisi Marcus Aral, Sabancıların torununu denize atma olayını anlattı: Seni ülkeye sokmam dedi, ben de denize soktum çıkardım Şevval Şahin'in eski sevgilisi Marcus Aral, Sabancıların torununu denize atma olayını anlattı: Seni ülkeye sokmam dedi, ben de denize soktum çıkardım         
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sen beni çıldırtacaksın" dedi, herkes merak etti! Peki kimdir bu Muhsin?         
12:15
3 yıl önce 5 dönüm araziye ektiği yaban mersininden, bu yıl 250 bin lira kazanacak 3 yıl önce 5 dönüm araziye ektiği yaban mersininden, bu yıl 250 bin lira kazanacak         
12:13
Kanal İstanbul projesi karşıtları temel atma alanına damga vurdu! Kanal İstanbul projesi karşıtları temel atma alanına damga vurdu! "Ya Kanal Ya İstanbul" pankartı astılar         
11:58
Alternatif tıp adı altında işkence! Hastanın belinden iki adet delik açıp, deri altından çamaşır ipi geçirdiler Alternatif tıp adı altında işkence! Hastanın belinden iki adet delik açıp, deri altından çamaşır ipi geçirdiler         
10:48
Kıdem tazminatında sevindiren zam müjdesi! Tavan ücret 8 bin liranın üzerine çıkacak Kıdem tazminatında sevindiren zam müjdesi! Tavan ücret 8 bin liranın üzerine çıkacak         
10:31
Avukatın etek boyuna müdahale eden hakim için karar verildi Avukatın etek boyuna müdahale eden hakim için karar verildi         
10:15
TESK'ten bayram alışverişine çıkacaklara uyarı: İndirim oyunlarına dikkat! TESK'ten bayram alışverişine çıkacaklara uyarı: İndirim oyunlarına dikkat!         
10:13
Hemşirenin büyük fedakarlığı! İdari iznini bırakıp aşı yapmaya koştu, bir de mesajı var: Herkes aşısını olsun Hemşirenin büyük fedakarlığı! İdari iznini bırakıp aşı yapmaya koştu, bir de mesajı var: Herkes aşısını olsun         
09:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2021 17:21:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ordu'da katledilen Ceren için kitap yazıldı; geliri burs olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement