Ordu'da kavgada kan aktı: 1 ölü - Son Dakika

Ordu'nun Kumru ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü.



Olay, ilçenin Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun Ali Evet (66) ile R.K. (64) arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında R.K., üzerindeki ruhsatsız tabancayla Dursun Ali Evet'e ateş etti. Dursun Ali Evet olay yerinde hayatını kaybetti.



Olayın ardından kaçan R.K., bir süre sonra jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ORDU