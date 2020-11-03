Kayalıklardan atlayan şahsın cansız bedeni 24 saat sonra bulundu - Son Dakika

Kayalıklardan atlayan şahsın cansız bedeni 24 saat sonra bulundu

ORDU - Ordu'da kayalıklardan atlayan şahsın cansız bedeni 24 saat sonra bulundu.

Fatsa ilçesinde dün sabah saatlerinde sahil kenarında montu ve cep telefonu bulunan Berat Özsoyiçin arama çalışması başlatıldı. Dün sabah saat saatlerinden bu zamana kadar denizde aranan ve intihar ettiği öğrenilen Fatsa esnaflarından Berat Özsoy'un cansız bedeni sahil kesimindeki kayalıklarda Ordu İl Emniyet Müdürlüğü dalgıçları ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından bulundu. Berat Özsoy'un cenazesi Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Berat Özsoy'un ilçede GSM bayisi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.