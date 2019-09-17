Son Dakika Haberleri: Ordu'da kayalıklardan düşen genç öldü
Son Dakika Güncel Haber

Ordu'da kayalıklardan düşen genç öldü

1 saat önce

Ordu'nun Perşembe ilçesinde kayalıklardan düşen genç hayatını kaybetti.

Ordu'da kayalıklardan düşen genç öldü, System.String[]

Ordu'nun Perşembe ilçesinde kayalıklardan düşen genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Çaka Mahallesi mevkisinde arkadaşlarıyla gezintiye çıkan Halil İbrahim Akkaya (25), kayalıklarda yürürken dengesini kaybederek deniz kıyısına düştü.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri, yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen gencin öldüğünü belirledi.

Güçlükle bulunduğu yerden alınan Akkaya'nın cesedi, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, Akkaya'nın iki arkadaşını ifadelerini almak üzere karakola götürdü.

İbrahim Akkaya, Perşembe, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trans bireyi 22 bıçak darbesiyle öldüren sanık, savunma yapmadı
Afganistan'da Cumhurbaşkanı Gani'nin mitingine yapılan bombalı saldırıyı Taliban üstlendi Haluk Levent, kızının ölümünün aydınlatılması için evine satışa çıkaran babaya yardım eli uzattı Adnan Oktar'dan 'Kedicikler'le ilgili soruya yanıt: Allah aşkıyla seviyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 17:16:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu'da kayalıklardan düşen genç öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]