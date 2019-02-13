Son Dakika Haberleri: Ordu'da Kayalıklardan Düşen Kişi Öldü

Ordu'da Kayalıklardan Düşen Kişi Öldü

8 saat önce

Ordu'nun Korgan ilçesinde, kayalıklardan düşen kişi yaşamını yitirdi.

Ordu'da Kayalıklardan Düşen Kişi Öldü, System.String[]
Ordu'nun Korgan ilçesinde, kayalıklardan düşen kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Yeniköy Mahallesi'nde, bahçesinde ot toplayan Sezai Sıvaz (55), dengesini kaybederek yaklaşık 30 metrelik kayalıklardan düştü.

Ağır yaralanan Sıvaz, çevredeki vatandaşların yardımıyla Korgan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sıvaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:07 Kaynak: AA

Yeniköy Mahallesi, Korgan, Ordu, Güncel
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