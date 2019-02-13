Ordu'da Kayalıklardan Düşen Kişi Öldü

Ordu'nun Korgan ilçesinde, kayalıklardan düşen kişi yaşamını yitirdi.

Ordu'nun Korgan ilçesinde, kayalıklardan düşen kişi yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, ilçenin Yeniköy Mahallesi'nde, bahçesinde ot toplayan Sezai Sıvaz (55), dengesini kaybederek yaklaşık 30 metrelik kayalıklardan düştü.



Ağır yaralanan Sıvaz, çevredeki vatandaşların yardımıyla Korgan Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Sıvaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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