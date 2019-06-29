Ordu'da kaybolan yaşlı kadın ölü bulundu
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde 6 gün önce kaybolan yaşlı kadın, dere kenarında ölü bulundu.
Ordu
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 05:15 Kaynak: AA
'nun Fatsa
ilçesinde 6 gün önce kaybolan yaşlı kadın, dere kenarında ölü bulundu.
Düğünlük Mahallesi'ndeki evinden 6 gün önce bahçeye gittiğini söyleyerek ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Emine Uyulur'un (85) cansız bedeni, jandarma, AFAD
ve vatandaşlar tarafından yapılan aramalar sırasında mahalleden geçen dere kenarında bulundu.
Cumhuriyet savcının incelemesinin ardından yaşlı kadının cenazesi, Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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